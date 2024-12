Márcia Sensitiva ensina simpatia para sorte na sexta-feira 13

Márcia Sensitiva dá sua opinião sobre a Sexta-feira 13. Será que dá sorte ou azar? E conheça uma simpatia para sorte, dinheiro e emprego

A vidente Márcia Sensitiva abriu o jogo sobre o que pensa sobre a Sexta-feira 13. Em um texto compartilhado em seu blog oficial, ela defendeu a data e deixou de lado os rumores de que poderia trazer azar. Inclusive, ela ensinou uma simpatia para trazer ainda mais sorte, dinheiro e emprego nesta data.

"Em particular, o dia 13 é sagrado, sublime porque recebi um milagre muito forte de Nossa Senhora de Fátima em minha vida. Devo a ela a minha vinda ao mundo, ao meu nascimento, pois fui presenteada a ela pelos meus pais na época. Por tal motivo, tento ir todo dia 13 de cada mês à igreja de Nossa Senhora de Fátima, acender uma vela para ela em agradecimento, infinita gratidão pela minha vida. Esta é a minha consideração em relação à data do dia 13", disse ela.

E completou: "Em resumo, nós somos o que pensamos, tudo é uma questão de sincronicidade, nós transformamos o que pensamos em realidade, portanto, vivemos aquilo que criamos, inclusive, por uma visão quântica. Vamos atrair boas energias para nossa vida, boas vibrações, positividade e, sobretudo, estarmos conectados à Divindade Superior, dessa forma, estaremos sempre com bons pensamentos e sentimentos independente de datas supersticiosas ou não. Pensem nisso com carinho!".

Que tal aprender a simpatia?

Em seu blog oficial, Márcia Sensitiva contou que a simpatia é simples de ser feita. Confira o passo a passo: "Acender 13 velinhas brancas (com fósforo), pela manhã, em uma igreja ou na própria residência (com cuidado!) pedindo aos deuses do Universo com fé e determinação: emprego, dinheiro, abertura de caminhos na vida, sorte, orando, em seguida, 13 vezes o Pai Nosso e 13 vezes a Ave Maria com um copo de água do lado direito das velas. Se acender as velas em casa, deixe-as queimar até o fim. Após o término, jogue o que sobrou das velas no lixo comum. Quanto ao copo com água, utilize-o para outro fim".

Márcia Sensitiva fez previsão para Tata Werneck

A vidente Márcia Sensitiva surpreendeu com novas previsões para a apresentadora Tata Werneck. Ao participar do programa Lady Night, do Multishow, ela foi questionada pela comunicadora sobre o seu futuro e abriu o jogo sobre a vida pessoal da artista.

Tata quis saber se terá mais um filho e Márcia confirmou. “Mais um. A gente pode ter quinhentos homens, mas aquele que a gente faz um filho foi combinado em outra vida, então você combinou”, disse a vidente.

Logo depois, Tata perguntou se tinha mais alguma previsão para sua vida e a sensitiva afirmou: “Vai ter filho, vai ficar com esse menino aí, o seu marido, vai ficar na Globo e vai fazer grana”. Ao ouvir isso, a apresentadora brincou: “Meus parentes vão todos começar a me ligar”.

Leia também: Rafaella Justus quebra tradição e recebe previsão de Márcia Sensitiva: 'Decisão choca'