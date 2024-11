Márcia Dantas fala sobre maternidade e revela planos: ‘Sempre quis’

APRESENTADORA DO SBT

Em entrevista à CARAS Brasil, Márcia Dantas comemora Bodas de Beijinho e revela planos sobre maternidade

Márcia Dantas(37) está comemorando Bodas de Beijinho com Rafael Bianco. A apresentadora do Chega Mais Notícias, do SBT, subiu ao altar no final de outubro em uma cerimônia luxuosa para amigos e familiares em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo. Nesta terça-feira, 26, a jornalista relembra a história de amor e fala sobre maternidade em entrevista à CARAS Brasil.

"Nos conhecemos no SBT. Eu uma repórter de rua, ele editor de um jornal policial, o Primeiro Impacto, um jornal policial, nada romântico. Uma repórter ousada e um editor-chefe discreto. A amizade começou por conta dos 'ao vivos' inusitados, das pautas factuais, dos furos de reportagem. As trocas de mensagens e a admiração mútua. Rafa resistiu, mas insisti", conta.

"No segundo semestre de 2018, começamos a nos encontrar com frequência. Mas a relação só vingou mesmo em 2019. Foi um começo “flutuante” e cheio de emoção, feito espelho de jornal ao vivo.

Em 2021, veio a decisão de juntar de vez as escovas de dente e toda a vida. O pedido de casamento oficial demorou 3 anos", revela ainda.

A apresentadora relembra o pedido de casamento em um momento íntimo em outubro de 2023. Ela entrega que o marido prefere sentir o tempo passar a se apressar para determinados acontecimentos. "O Rafa fez no tempo dele, do jeito dele e foi como deveria ser. Dia 12/10/23. Com um vinho antigo e uma boa conversa."

Casada há um mês, ela revela que escreveu um jornalzinho aos convidados do casamento em que fala sobre sua história de amor com Bianco. Para o próximo ano, a estrela deseja curtir uma lua de mel nas Ilhas Maldivas e planeja um filho para 2026.

"Nunca sofri pq sempre quis ser mãe. Gabe não foi uma gravidez planejada então eu não consegui viver o processo apesar de ter me encontrado nesse papel. Agora quero viver isso ao lado do Rafa, com tudo que tenho direito. Vai ser uma nova fase, mas ainda não temos data… Talvez fique pra 2026, depois das Maldivas", conclui.

