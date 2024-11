Marcelo Tas emociona com homenagem de despedida à mãe: 'Vá em paz'

Luto! O apresentador Marcelo Tas contou que sua mãe, dona Shirley Terezinha, faleceu aos 87 anos no sábado, 16

O apresentador Marcelo Tas usou as redes sociais no domingo, 17, para publicar uma homenagem emocionante à mãe, Shirley Terezinha de Souza, que faleceu aos 87 anos no sábado, 16. Em seu Instagram oficial, o comunicador compartilhou um registro inédito dos pais e, ao longo do texto de despedida, falou brevemente sobre a trajetória de vida da matriarca.

"A morte continua um fato incapaz de ser descrito pelos que ficam. Ontem, minha mãe se movimentou para esta outra dimensão da existência. Ou seja lá outro nome que alguém se atreva a dar. Com certeza não é inexistência, já que com a partida, aos 87 anos, Shirlei ocupa agora um espaço colossal para quem a conheceu. São muitos. Não apenas a grande família que a rodeava", iniciou ele na legenda.

Em seguida, Marcelo Tas mencionou o início da história de amor dos pais, que ficaram juntos por sete décadas. "Um amor tão lindo e inabalável que deixa jururu a bruta realidade de hoje. Shirlei e Ezio navegaram juntos até o fim. Na última visita no hospital onde ela esteve internada, estava lá o mesmo olhar apaixonado e o pedido dele, imediatamente correspondido por ela: me mande um sorriso", escreveu.

"Que privilégio acompanhar a vida dela, o seu humor, rigor, ironia, rapidez de raciocínio e amor exigente até a despedida final. Vá em paz e siga nos provocando sempre, Shirlei Terezinha", finalizou o apresentador.

Nos comentários da postagem, diversos amigos famosos deixaram mensagens de condolências a Marcelo Tas e toda família. "Um abraço carinhoso em você", escreveu a atriz Patricia Pillar. "Lindo texto de despedida!", disse a atriz e apresentadora Regina Casé. "Um abraço carinhoso", falou a apresentadora Fátima Bernardes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Tas 👽 (@marcelotas)

