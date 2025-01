Marcelo Serrado é impedido de trabalhar para a Netflix e revela o motivo

O ator Marcelo Serrado, de 57 anos, que está no elenco da novela Beleza Fatal, da MAX, revela motivo que o proibiu de trabalhar para a Netflix

O ator Marcelo Serrado, de 57 anos, compõe o elenco da novela Beleza Fatal, da MAX, que chega ao catálogo do streaming no dia 1 de fevereiro. Mas o seu lançamento na plataforma evidencia outra estreia: a de trabalhar em uma produção do autor Rapahel Montes. O famoso contou que já era fã dos livros do escritor e chegou a tentar atuar numa série dele anteriormente. A obra em questão era produzida pela Netflix, e, na época, o ator ainda tinha contrato com a Globo. O que o impediu de embarcar no projeto.

“Eu já era fã do Raphael Montes há muito tempo, li os livros dele. A gente já estava se namorando, tentando trabalhar juntos. Tinha um convite para fazer Bom Dia, Verônica com ele, mas na época eu estava na Globo, e a Globo não deixou”, disse o ator em entrevista realizada na coletiva de imprensa da novela.

“E quando surgiu esse convite, nessa segunda fase de escalação da novela, realmente… Eu falei: ‘Me manda dez capítulos pra eu ler’. Quando terminei de ler, falei: ‘Me manda mais dez’. E realmente não para”, continuou.

Estreia em Beleza Fatal

Em Beleza Fatal, ele interpreta Rog, um cirurgião plástico conhecido popularmente como "Doutor Peitão". O médico é inescrupuloso e topa tudo por dinheiro - incluindo golpes e atitudes que colocam as vidas de pacientes em risco.

O ator encerrou dizendo que o seu personagem na novela "é um daqueles personagens que são um presente. E aí tem muito do Rapha nisso. A novela pode ter um elenco estelar, maravilhoso, com atores incríveis, mas sem um texto bom, a coisa não funciona”, concluiu.

