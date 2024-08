Marcello Antony explica motivo de harmonização facial: 'Vaidoso na medida certa'

Em entrevista à Revista CARAS, Marcello Antony dá detalhes da harmonização facial e recorda título de galã que ganhou ainda no Brasil

Prestes a completar 60 anos, Marcello Antony (59) conta que os cuidados com a beleza são parte importante de sua jornada. Hoje, morando em Portugal com a família e atuando como corretor de imóveis, o eterno galã da TV brasileira revela como lida com a passagem do tempo e explica a decisão de ter feito uma harmonização facial em meados de julho.

"Sou vaidoso na medida certa, nunca tive a coisa da vaidade na minha carreira e na minha vida pessoal. É uma questão só de idade mesmo, chegando aos 60 anos e podendo fazer algumas coisas que a tecnologia hoje permite de maneira segura", explica Marcello Antony , em entrevista à Revista CARAS.

O artista fez o procedimento estético em sua última visita ao Brasil e, à época, revelou o resultado ao vivo no programa Fofocalizando, do SBT. Antony diz que lida bem com a passagem do tempo, e não esconde a empolgação em completar 60 anos em 2025.

Leia também: Marcello Antony narra jornada por terras lusas: 'Um trabalho não impede o outro'

"É a idade da maturidade, a gente olha para trás e vê o que nós fizemos, o que plantamos, o que estamos colhendo e a família que construímos. Encaro de maneira muito positiva, porque tenho saúde, minha família tem saúde, isso que importa."

Ele ainda diz que o título de galã chegou de forma natural durante seu trabalho, e que aprendeu a lidar com ele da melhor maneira possível. "Nunca lutei contra isso, até porque tive entendimento de como funcionava o mercado na época", comenta.

"Ele [o mercado] estava me colocando nessa posição de galã e eu tinha duas opções: lutava contra ou remava a maré. E eu decidi remar. Olho para trás e vejo que fiz galãs diferentes e até revolucionários na teledramaturgia brasileira", completa ele, que esteve em novelas como Passione(Globo, 2010), Senhora do Destino (Globo, 2004) e Amor à Vida (Globo, 2013).

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MARCELLO ANTONY: