Marcello Antony abre relação duradoura com esposa e revela segredo: 'Encanto'

Em entrevista à Revista CARAS, Marcello Antony fala sobre o casamento de 14 anos com Carolina e conta desafios que passaram com a mudança de país

Vivendo em Portugal ao lado da esposa e filhos, Marcello Antony (59) não esconde o amor que sente por Carolina (45). Juntos há 14 anos, os dois asseguram que seguem apaixonados e revelam os segredos para a relação duradoura —ponto de apoio também para a mudança de país em 2018.

"Tem uma série de coisas que eu admiro [na Carolina], mas se for para elencar uma seria o encanto. Ela é uma mulher encantadora, um encanto de pessoa, é isso que mais admiro, além da personalidade", começa Marcello Antony , em entrevista à Revista CARAS.

Os dois dizem que a base do casamento sólido está no respeito, cumplicidade e apoio, o que faz com que o amor cresça cada vez mais. Além disso, Carolina diz que a individualidade de cada um também sempre esteve presente na relação, e fortificou o laço duradouro.

"Nossa relação é leve, nós nos amamos e nos respeitamos acima de tudo. Sou uma mulher livre e isso a cada dia me deixa mais apaixonada por ele. Marcello respeita minhas opiniões e eu as dele, é muito difícil a gente brigar. Amor e liberdade andam juntos. Já vi muitos casais sofrendo e se separando por um achar que tem o domínio do outro."

Vivendo em Portugal há seis anos, os dois estão bastante adaptados com a vida longe do Brasil, apesar da saudade da família. Pais de Lorenzo (12), eles enfrentaram juntos a mudança e hoje não sentem mais vontade de voltar ao país.

"Eu tenho imensa admiração por esse homem que me escolheu para ser a mulher dele. Ele é um homem à moda antiga, pediu para namorar, casar e ter filho. É o homem de mais caráter e dignidade que eu já conheci. Tem um coração gigante e é muito generoso. Marcello é meu reencontrar e meu resgate de outras vidas", completa ela.

Além do filho caçula, Marcello também é pai de Stephanie (24) e Francisco (21), fruto do antigo relacionamento com a atriz Monica Torres (66), e padrasto de Lucas (23) e Louis (19). "Hoje Portugal está sendo o lugar perfeito para minha família", acrescenta a esposa do artista.

CONFIRA FOTO DE MARCELLO ANTONY E SUA ESPOSA, CAROLINA: