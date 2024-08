Em nova entrevista no ‘De frente com a Blogueirinha’, Manu Gavassi revelou que errou ao acusar Juliette de plágio; relembre a polêmica

Nesta última segunda-feira, 05, Manu Gavassi voltou a falar sobre um assunto que gerou bastante polêmica no final do ano passado, envolvendo uma acusação de plágio por parte dela, após a ex-BBB, Juliette lançar o clipe da música "Quase Não Namoro", com Marina Sena.

Na época, Manu revelou em um comunicado, que havia ficado "extremamente triste" ao ver a produção, já que a equipe de Juliette era formada por "pessoas conhecidas", alegando que elas "pegaram referências diretas" do projeto "Gracinha", lançado pela cantora em 2021.

No De Frente Com Blogueirinha, Manu abriu o jogo, relembrou a situação e voltou atrás com sua opinião e abriu o jogo sobre o ocorrido, dizendo entender os verdadeiros culpados.

"Não foi plágio! Houveram semelhanças, mas não foi culpa dela, foi culpa do designer", começou. Então, Blogueirinha levantou uma questão já discutida na internet: o fato da música "áudio de desculpas", lançada pela artistas em 2019, ter inspirado elementos de "Gracinha".

"Ou seja, eu me plagiei, e depois fiz um escândalo ridículo. Sendo que eu que tinha feito o próprio plágio", admitiu Manu. A artista ainda apontou que a fonte utilizada para os títulos de ambos os projetos é "aberta", ou seja, qualquer um pode usar: "Não, e eu tô falando que é parecido, sendo que é uma fonte aberta, eu nem paguei essa fonte. Eu descobri isso depois".

"Não acho que foi plágio, de jeito nenhum. Mas, eu acho que existe uma linha tênue entre essas semelhanças. A equipe que trabalha e o que a gente respeita e o que a gente ignora. Muito coisa é parecida e eu não sou o alecrim dourado, dona da propriedade intelectual de tudo, eu entendo isso. Mas enfim, falei o que eu queria falar na época", finalizou.

a manu gavassi reconhecendo que pesou a mão com a polêmica dos "plágios" com a juliette pic.twitter.com/5DwWybCtw9 — luan (@luancarlus) August 6, 2024

