Mani tem ou não direito a parte do prêmio de Davi?

Em entrevista ao Domingo Record, Mani Rego revela que não teve acesso ao prêmio de Davi após o BBB 24; vote na enquete da CARAS Brasil e dê sua opinião

Mani Rego (41) falou abertamente sobre o término de seu relacionamento com Davi Brito (22) após o fim do BBB 24, em entrevista ao programa Domingo Record, no último domingo (1º). Entre os assuntos abordados, está a questão financeira. A influenciadora digital revelou que não teve acesso a nenhuma quantia do prêmio conquistado pelo campeão da última edição do reality show da TV Globo.

“Não tive acesso a nenhum valor”, esclareceu Mani, que também falou sobre como foi o início do relacionamento com Davi. “Era uma relação estável. Três dias depois de a gente se conhecer, convidei ele para morar na minha casa”, destacou. Na ocasião em que Davi passou a morar com ela, eles haviam iniciado o relacionamento há pouco mais de um ano. “A gente ficou junto um ano e três meses. Era uma relação de parceria”, contou.

Vote na enquete da CARAS Brasil e dê sua opinião sobre o caso. Você acha que Mani tem direito a uma porcentagem do prêmio conquistado por Davi no BBB 24?

Mani tem ou não direito à parte do prêmio de Davi? Sim! Eles tinham uma relação estável

Não! O casal estava junto há pouco tempo

FIM DO RELACIONAMENTO

Na entrevista, Mani garantiu que foi Davi quem terminou o relacionamento, e desmentiu rumores sobre um suposto contrato de patrocínio relacionado ao término. "Nunca existiu contrato. Ele nunca desmentiu as mentiras, deixou as pessoas pensarem o que queriam sobre mim", aponta.

A influenciadora também compartilhou o impacto emocional do término: "Entrei em estado de choque, emagreci quase 12 kg com tudo isso. As pessoas esquecem de se perguntar como seria se fosse com elas. É mais fácil criticar".