Mani Reggo revela a verdade sobre suposto affair com Lucas Buda: ‘Vai me apresentar’

Ex de Davi Brito e ex de Camila Moura estão juntos? Mani Reggo abre o jogo sobre rumores de affair secreto com Lucas Buda do BBB 24

Nos últimos dias, surgiram rumores de que Mani Reggo e Lucas Buda estariam vivendo um affair secreto. Tudo começou quando o ex-marido de Camila Moura foi fotografado ao lado da ex-namorada de Davi Brito, do Big Brother Brasil 24. Agora, a comerciante finalmente revelou a verdade sobre as especulações de um romance entre les.

Em entrevista ao Portal Léo Dias, Mani Reggo negou os rumores e afirmou que tudo não passou de invenção. Além disso, a comerciante revelou que o contato com o ex-brother se deu devido ao interesse em participar de um projeto social dele, e não por causa de um romance: “Não é verdade. Ele só vai me apresentar o Complexo da Maré”, disse.

“Adalberto que é um amigo em comum nos apresentou ontem, mas nada a ver. Conheci ele ontem, né? Através do Adalberto, mas é só pelo fato de gravar. Ele tem esse projeto no Complexo da Maré e é só por isso mesmo”, Mani explicou que a relação deles é profissional e negou que eles sejam amigos, já que se conheceram recentemente.

Na sequência, Mani explicou que está totalmente focada em seu novo projeto, que pretende trazer mais visibilidade para mulheres negras empreendedoras: “Eu quero conquistar meu espaço, mas ajudando outras mulheres. O projeto vem para isso, para dar visibilidade para mulheres pretas, que não tem visibilidade no seu negócio”, contou.

Vale lembrar que os rumores começaram quando a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, revelou que uma fonte havia garantido que a comerciante e o ex-participante do reality seriam mais do que apenas amigos. É válido mencionar também que Davi e Mani terminaram o relacionamento de um ano e meio, enquanto Camila e Buda se divorciaram após 15 anos de união.

Além disso, Mani também possui contato com Camila, ex-esposa de Buda. As duas prestaram solidariedade uma à outra em meio ao polêmico término de Mani com Davi Brito, logo após o fim do Big Brother Brasil 24. Recentemente, elas se encontraram no evento de São João da Thay, no Maranhão, e dividiram o mesmo quarto.

Ex-participante do BBB 24, Lucas Henrique, o Buda, separou um tempo de sua noite na quinta-feira, 8, para conversar com os seguidores nas redes sociais. Através de seu Instagram oficial, o capoeirista abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas enviadas a respeito de sua vida pessoal, incluindo se ainda mantém contato com Davi Brito.