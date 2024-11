Malvino Salvador relembra início difícil em São Paulo: 'De casa em casa'

Com foto sentado em colchão no chão, Malvino Salvador relembra quando deixou sua casa em Manaus para tentar a vida em São Paulo

O ator Malvino Salvador aproveitou o clima de tbt na rede social nesta quinta-feira, 21, e resgatou uma foto de 23 anos atrás, quando resolveu deixar sua vida em Manaus para se mudar para São Paulo com o intuito de novas oportunidades de emprego.

Por ser recém-chegado na cidade, o famoso não tinha uma moradia e muitas condições para ter as coisas. O artista então mostrou o clique de quando estava sentado em um colchão no chão e comendo tirinhas de frango frito, acreditando que sua situação mudaria.

"Essa foto carrega um significado imenso para mim. Foi registrada na primeira semana em que finalmente consegui, após três meses vagando de casa em casa, me estabelecer em um lar. Minha chegada a São Paulo, em 2001, foi marcada por desafios. Eu, que vinha de uma vida confortável e segura em Manaus, sabia que teria que sair da minha zona de conforto para perseguir meus sonhos", falou.



"No fundo, quando acreditamos em nós mesmos e na nossa capacidade de enfrentar as adversidades, por mais difíceis que sejam, sabemos que somos capazes de superá-las. O caminho, então, se torna mais leve, pois estamos dispostos a lutar. Os primeiros três meses em São Paulo foram muito difíceis, até o dia em que conheci três “anjos” para dividir comigo, um apartamento de 2 dormitórios na Vila Olímpia. Curiosamente, o nome da rua era “Casa do Ator” – uma coincidência que parecia um sinal de que eu estava no lugar certo", relembrou os sinais que teve no caminho.

Por fim, ele falou sobre a esperança que tinha: "Essa foto foi tirada no dia em que comprei meu primeiro colchão e travesseiro. Estava comendo nuggets e sentia, no fundo da minha alma, a esperança de que as coisas iam melhorar".

Há 11 anos casado com Kyra Gracie, com quem teve Ayra, de 10 anos, Kyara, de 8 e Rayan, de 3, nos últimos dias, ele celebrou mais um ano de seu casamento com a atleta. O ator ainda é pai de Sofia, de 15 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Ana Ceolin.

Esposa do ator Malvino Salvador, Kyra Gracie confessou que sente ciúmes das atrizes que fazem par romântico com seu marido nas novelas. Durante participação no programa Sabadou com Virginia, do SBT, ela foi questionada sobre qual é a atriz de quem sente mais ciúmes e ela entregou um nome.

Kyra disse que sempre sente ciúmes de Malvino, mas que ficou com mais ciúmes de Cleo, que atuou com o ator em Haja Coração, de 2016. "Eu tenho ciúmes de todas, eu não gosto, meu coração acelera, mas a que eu mais tive ciúmes, inclusive, hoje ela é nossa amiga. Ela é maravilhosa, e quando ela tava fazendo par romântico com Malvino, eu desligava a TV, é a Cleo", disse ela.

