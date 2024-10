Cleo reage após esposa de Malvino Salvador revelar sentir ciúmes dos dois

Cleo comentou a declaração de Kyra Gracie, esposa de Malvino Salvador, em que ela disse ter ciúmes da atriz enquanto ela contracenava com o seu marido

A atriz Cleo se divertiu ao comentar a declaração de Kyra Gracie, esposa de Malvino Salvador, em uma participação recente no programa Sabadou com Virginia, no SBT, em que ela admitiu que, de todas as famosas com quem o marido contracenou, Cleo foi a de quem sentiu mais ciúmes.

"Eu vi [a declaração], até comentei em um post. É, mas eu não sabia disso não, safada (risos). A gente é amiga, cara. Não preciso ter ciúmes não, que isso", disse a atriz ao portal GShow durante o segundo dia de apresentações do SPFW N58, nesta terça-feira, 15, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera.

O que a esposa de Malvino Salvador disse?

Kyra Gracie confessou que sente ciúmes das atrizes que fazem par romântico com seu marido nas novelas. Durante participação no programa Sabadou com Virginia, do SBT, ela foi questionada sobre quem é a atriz de quem sente mais ciúmes e ela entregou um nome.

Kyra disse que sempre sente ciúmes de Malvino, mas que ficou com mais ciúmes de Cleo, que atuou com o ator na novela Haja Coração, de 2016. "Eu tenho ciúmes de todas, eu não gosto, meu coração acelera, mas a que eu mais tive ciúmes, inclusive, hoje ela é nossa amiga. Ela é maravilhosa, e quando ela tava fazendo par romântico com Malvino, eu desligava a TV, é a Cleo", confessou ela.

Vale lembrar que Malvino e Kyra estão casados há cerca de 10 anos e tiveram três filhos: Ayra, de 9 anos, Kyara, de 7, e Rayan, de 3. Além disso, ele tem uma filha mais velha, Sofia, de 15 anos.

Recentemente, Cleo contou que passou a refletir mais sobre sua vida, inclusive reconsiderando seu desejo de ser mãe após o acidente do marido, Leandro D’Lucca, que se machucou enquanto andava de skate. Em entrevista a Marie Claire, ela explicou o motivo por trás da decisão de repensar ter filhos.