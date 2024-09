Mãe da suposta filha de Neymar desabafa: 'Nunca mentiria'

Gabriella Gáspár, mãe da suposta filha de Neymar, fez desabafo nas redes sociais sobre as acusações de que ela estaria mentindo

Recentemente, a modelo húngara Gabriella Gáspár afirmou que sua filha Jázmin Zoé, de dez anos, é filha de Neymar. O jogador já realizou o teste de DNA, mas o resultado ainda não saiu e o caso corre em segredo de Justiça.

Nesta sexta-feira, 20, Gabriella usou a sua conta no Instagram para fazer um desabafo sobre as acusações de que estaria mentindo sobre a paternidade da filha. "Infelizmente, as pessoas ainda me machucam ou enviam mensagens ofensivas. Eu tenho que escrever novamente. Essas dores são muito ruins para nós. Eu nunca mentiria sobre algo tão importante. Eu não faria de mim mesma uma palhaça", escreveu ela, em português, em seu Instagram Stories.

Em seguida, a modelo deu a entender que tem uma pessoa dificultando o processo. "Infelizmente, há uma pessoa que acredito estar influenciando toda a situação. Por isso, dois filhos inocentes não podem estar no coração do pai. Nunca machuquei ninguém e nunca farei. Mas não entendo porque eles nos machucaram. Por causa da minha verdade? Minha filha está esperando pacientemente por respostas", concluiu.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, Mavie, de 11 meses, com Bruna Biancardi, e Helena, de dois meses, com Amanda Kimberlly.

Especialista em sono

Nesta sexta-feira, 20, Bruna Biancardi usou as redes sociais para revelar que contratou uma especialista em sono para sua filha, Mavie, de 11 meses, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr. Após o primeiro dia de consultoria, a influenciadora digital explicou o motivo pelo qual decidiu “pedir socorro” e compartilhou como foi a noite da bebê.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Bruna apareceu logo pela manhã e contou que a herdeira passou a última noite com a consultora de sono infantil: “Gente, uma mãe feliz, não quer guerra com ninguém, tá? Hoje eu estava esperando ver como seria a primeira noite para contar para vocês”, a influenciadora iniciou seu relato.

“Hoje foi a primeira noite que a Maviezinha dormiu no quartinho dela. Sim, com quase um ano, mas estou fazendo essas mudanças. Eu pedi socorro para a Lorena. Ela dá essa consultoria, ela tem cursos falando sobre o sono de bebê”, disse a influenciadora digital, que preferiu um acompanhamento próximo e contratou a consultora para ficar em sua casa.

“Ela chegou ontem, foi a primeira noite só, não quero tirar conclusões precipitadas ainda, mas foi uma noite boa. Ela que ficou com a Mavie no quarto. Não dormi, fiquei na cama o tempo todo para ver como seria a noite, mas deixei ela lá, lidando com a Mavie”, Bruna detalhou a experiência positiva na primeira noite com a herdeira.

“Foi ótimo, ela mamou só uma vez e normalmente sei lá, ela dorme comigo e ela mama normalmente umas seis vezes a noite, juro. Não estava mais dando, porque ela não dorme bem e eu também não. E ela com um aninho já, não tem essa necessidade, bebê não sente fome assim de madrugada. Não era por fome, era por apego”, contou.