Mãe de Virginia se surpreende com sucesso de Maria Flor na internet: 'Pasma'

A influenciadora Margareth Serrão falou sobre o sucesso da neta Maria Flor, de 2 anos, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, na internet. Em entrevista a Quem, ela destacou o carisma da menina e ressaltou que não é nada forçado.

"Gente, eu não estou entendendo nada! Eu estou pasma de ver a Florzinha, porque a criança tem 2 aninhos, e é do nada que ela fala as coisas, tudo vem da cabecinha dela. A Maria Alice é mais retraída, mas tem uma sensibilidade enorme, superinteligente, só que a Florzinha não sei explicar", disse ela.

Leonardo explica o sucesso da neta Maria Flor

Na última semana, o cantor Leonardo também falou sobre o assunto. "Até agora eu não dei conta de decifrar o que acontece com essa criança, com esse ser divino que Deus mandou para a gente… Ela é carismática e não é nada forçado. A gente vê, e o povo, de um modo geral, onde a gente chega, fala muito das meninas", disse ele em uma entrevista no Portal Sertões.

E completou: "Tem que perguntar para umas pessoas mais graduadas no assunto para ver o que acontece, o porquê disso tudo em uma criança de dois anos que já fala frases formadas… É uma coisa que não me pertence responder. Acho que é coisa de Deus".

Vale lembrar que os vídeos de Maria Flor sempre viralizam nas redes sociais dos pais e pessoas próximas por causa das expressões e frases divertidas da menina.

Recentemente, Virginia Fonseca explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar que suas filhas combinaram os looks para marcar presença na festa de aniversário de 1 ano de Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr.

