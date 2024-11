Bailarino Vladimir Shklyarov morre aos 39 anos em acidente fatal

Morte do bailarino russo Vladimir Shklyarov é investigada, mas bailarina revela qual é a grande suspeita sobre o que aconteceu com ele

O bailarino russo Vladimir Shklyarov morreu aos 39 anos de idade no sábado, 16. A morte dele virou caso de investigação por causa da incógnita sobre o que aconteceu com o artista.

A causa preliminar para a morte dele foi definida como um acidente. Além disso, a ex-bailarina Irina Bartnovskaya apontou na rede social Telegram que o bailarino teria morrido ao cair da sacada do seu apartamento. Ela contou que ele tomou remédios para dor mais cedo e se preparava para uma cirurgia no pé, quando ele saiu na sacada para fumar e caiu.

Quem foi Vladimir Shklyarov?

O bailarino Vladimir Shklyarov teve 20 anos de carreira e se apresentou em palcos famosos do mundo, como o Metropolitan Opera, em Nova York, e a Royal Opera House, em Londres. Ele se formou na Vaganova Ballet Academy, que tem mais de 300 anos de tradição.

Morte de jogador de futebol no Brasil

O jogador de futebol Michel, que era zagueiro no Portuguesa-RJ, faleceu aos 33 anos de idade no último final de semana. De acordo com o site Globo Esporte, o rapaz era ex-atleta do Fluminense-PI e morreu ao sofrer um acidente de carro na Bahia.

O atleta estava indo para o Rio de Janeiro quando o carro dele se envolveu em um acidente e ele não resistiu aos ferimentos.

Quando estava no Fluminense-PI, Michel fez parte do grupo que conquistou o título do Campeonato Piauiense e Série D do Campeonato Brasileiro.

O time Portuguesa-RJ lamentou a morte do jogador e informou que acionará o seguro de vida para dar o suporte para a família dele. “Estamos profundamente consternados com essa perda irreparável e externamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e companheiros de equipe de Michel”, informaram.