Marisa Orth surge em fotos raras com o filho em data especial: 'Orgulho'

Discreta, a atriz Marisa Orth realizou uma homenagem especial ao filho, João Antônio Orth, que completou mais um ano de vida

Dia de festa na família de Marisa Orth! A atriz usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem bastante especial ao filho, João Antônio Orth, que completa mais um ano de vida nesta segunda-feira, 18. Em celebração a data, a artista publicou fotos raras ao lado do herdeiro e o parabenizou pelo início do novo ciclo.

"João Antônio, ser sua mãe é a melhor coisa da minha vida. É o amor mais forte que sinto. Que homem lindo você é. Orgulho, alegria, saudade, e amor. Esse ano vai ser ainda mais sensacional. Muitas risadas, muita saúde, sorte, amor. Feliz aniversário, filho! Quero mais 1000 anos de vida ao seu lado", escreveu Marisa em seu Instagram oficial.

Nos comentários da postagem, diversos famosos e seguidores também parabenizaram o filho de Marisa Orth pelo aniversário. "Alegria da vida João!", disse a atriz Drica Moraes. "Felicidades", desejou o ator e cantor Evandro Mesquita. "Parabéns ao Antônio, querida!", declarou a atriz Gloria Pires.

Recentemente, a eterna Magda de 'Sai de Baixo' celebrou a formatura do jovem na faculdade de Cinema. "Foi um dia muito feliz. Foi uma jornada bonita demais. Toda a faculdade de cinema, desde o vestibular até a formatura, foi tudo conquistado e batalhado pelo meu filho", disse ela, na ocasião.

Vale lembrar que Marisa Orth já revelou publicamente que ela e João Antônio, fruto de seu antigo casamento com Evandro Pereira, viveram um período conturbado, principalmente quando ela estava no auge da fama. Atualmente, os dois possuem uma boa relação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marisa Orth (@marisaorth)

Quem é o filho de Marisa Orth?

Discreto com a vida pública, João Orth é filho do antigo relacionamento de Marisa Orth com Evandro Pereira. Assim como a mãe, o jovem mostrou que tem jeito para a carreira artística ao escolher a área de cinema para seus estudos. Com postagens nas quais canta e toca instrumentos, ele ainda se define como autor em seu perfil do Instagram.

Companheiros de viagens, Marisa Orth e o filho já trocaram vários momentos juntos ao redor do mundo, desde que a atriz levou o herdeiro há 15 anos para conhecer os parques da Disney, nos Estados Unidos.