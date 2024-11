André Gonçalves exibe foto rara com dois dos três filhos durante encontro especial

O ator André Gonçalves curte a companhia dos filhos Pedro e Valentina no final de semana e mostra foto para seus fãs

O ator André Gonçalves mostrou que está tudo em paz com sua família. No último final de semana, ele reapareceu com dois dos três em um encontro familiar após ser alvo de polêmicas envolvendo pensão alimentícia.

No domingo, 17, ele levou os filhos Pedro Arthur, de 22 anos, fruto do relacionamento com Myrian Rios, e Valentina Benini, de 21 anos, fruto da relação com Cynthia Benini, para tomarem um café da manhã na padaria. Nas redes sociais, o pai coruja compartilhou a foto com todos sorridentes durante a refeição juntos.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, André Gonçalves falou da relação com os filhos: “Está tudo em paz”. Em 2022, ele enfrentou processos de dívidas de pensão alimentícia de suas duas filhas, Valentina e Manuela Seiblitz, fruto do relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz.

Valentina Benini passou por cirurgia em julho

Filha de André Gonçalves e Cynthia Benini, a jovem Valentina Benini, de 21 anos, passou por uma cirurgia em julho de 2024. Ela precisou ser operada ao sofrer duas fraturas no fêmur. O procedimento correu dentro do previsto e ela mostrou que está bem.

Sem revelar como a fratura aconteceu, Valentina mostrou fotos de seus exames para exibir o osso fraturado. “Para quem não sabe, estou me recuperando de duas fraturas no fêmur. Obrigada a todos pelas mensagens. Agora é sobre recuperação”, disse ela.

Então, a mãe dela também contou que a filha está bem. “Minha filha passou por uma cirurgia no retorno de nossa viagem, mas agora esta se recuperando”, afirmou.

