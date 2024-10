Mãe de Virginia comove ao fazer presente para os netos lembrarem dela; veja

Após muito tempo sem bordar, mãe de Virginia comove ao confeccionar itens personalizados para os netos com o intuito de criar lembrança 'eterna'

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, resolveu voltar a bordar para fazer alguns itens personalizados para os netos. Nesta quarta-feira, 09, a vovó foi gravada pela esposa de Zé Felipe já colocando a mão na massa e, apesar de brincar com a situação, ela comoveu ao contar seu objetivo com os mimos feitos por ela.

Bordando uma toalhinha azul, a mãe da empresária brincou sobre ter adquirido uma "mania de vó" e logo em seguida comentou que os presentes confeccionados por ela poderão ser uma lembrança "eterna" para os seus quarto netos até na velhice. Vale lembrar que além dos filhos de Virginia, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, ela tem o neto Gabriel, de seu filho William.

"Vida de vó é isso aí, tô ficando velha, você sabe por que eu tô bordando essas toalhas pra eles? Eu quero que eles tenham alguma coisa feita por mim, quando eles tiverem velhos, eles falarem: 'olha a toalha que minha vó bordou pra mim", disse ela. Virginia então reagiu dizendo que achou a mãe fofa.

