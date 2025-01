Mãe de Nicolas Prattes homenageia o filho e Sabrina Sato após casamento

A atriz Giselle De Prattes, de 44 anos, compartilha, neste sábado, 11, novos registros da cerimônia do filho, Nicolas Prattes, e de Sabrina Sato

A atriz Giselle De Prattes, de 44 anos, compartilhou neste sábado, 11, uma emocionante homenagem ao filho Nicolas Prattes, de 27, expressa em palavras e por novas imagens da cerimônia de casamento do ator e da apresentadora Sabrina Sato, de 43. A publicação feita no perfil da matriarca no Instagram consta os registros da ocasião, que aconteceu na tarde desta sexta-feira, 10, tiradas pelo fotógrafo Iude Richele.

"10.01.2025. Um dos dias mais emocionantes e inesquecíveis da minha vida. Posso contar nos dedos as vezes que algo tocou tão fundo a minha alma — talvez três momentos antes deste. Mas hoje foi diferente. Hoje foi único. A cerimônia foi linda demais, muito especial, em uma atmosfera única, assim como vocês! A felicidade transbordou em mim com a certeza de que o amor verdadeiro sempre vence. Sempre", começou. Em um dos cliques, mãe e filho ainda aparecem com Felipe Pires, pai de Nicolas.

"Hoje, vi meu filho tão feliz… e não há nada que aqueça mais o coração de uma mãe. Ele se tornou um homem independente, forte e, acima de tudo, corajoso. Porque é preciso coragem para amar de forma tão inteira, tão livre. Coragem para se entregar, construir e sonhar. E ele teve essa base. Cresceu envolto em amor, aprendeu a amar de verdade e agora espalha isso, formando a própria família", adicionou.

"Testemunhar meu filho se casando com a mulher da vida dele é um privilégio e uma felicidade que não cabem em palavras. Ver que ele é profundamente amado por uma mulher como a Sabrina — que não tem medo de amar, que não se intimida com a profissão dele, com a beleza dele… porque ela mesma é imensa. Imensa em generosidade, em valores, em amor. Um lado que o grande público não conhece, mas que eu tenho o privilégio de ver de perto", escreveu a artista, que desejou muitas felicidades ao único filho e à nora.

"Que vocês sejam porto seguro nas tempestades e asas nos dias de céu aberto. Que sejam parceiros de alma, de riso, de vida. Que sonhem muito juntos e tenham saúde para realizar cada sonho. Que nunca faltem proteção, união e amor. Porque o amor… ah, o amor sempre vence. Sempre. Amo MUITO vocês três!! Muito mesmo!! Que Deus abençoe o amor e a união sagrada de vocês!", finalizou Giselle, que ainda posou para fotos com o marido, Edson Bregolato.

Confira, abaixo, a publicação:

Veja o segundo vestido usado por Sabrina Sato em seu casamento

Além do modelito principal para a cerimônia de casamento, Sabrina Sato resolveu trocar o look bufante por uma peça mais confortável para curtir a festa matrimonial. Em fotos publicadas no Instagram, é possível ver que a apresentadora optou por um vestido de renda mais fluido e soltinho.

Além disso, a noivinha completou a produção com os cabelos soltos e uma coroa de flores, dando um visual mais rústico. Confira!

