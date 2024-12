Mãe de Neymar lamenta a morte do treinador que revelou o craque: 'Aceitar'

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves usou as redes sociais nesta segunda-feira, 9, para lamentar a perda do treinador Roberto Antonio dos Santos

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves usou as redes sociais nesta segunda-feira, 9, para lamentar a perda de Roberto Antonio dos Santos, mais conhecido como Betinho Talentos, que morreu aos 67 anos após sofrer um mal súbito no último sábado, 7.

Em um relato compartilhado no feed do Instagram, ela escreveu: "Tem situações que não podemos fazer nada, somente aceitar. Eu agradeço a Deus por colocar você nos nossos caminhos, por não só ter acreditado no futebol do meu filho. Por ser um pai, um amigo, aquele que muitas vezes choramos e rimos juntos".

"Obrigada pelas suas palavras e orações por mim e pela minha família. Obrigada por tudo, somente agradecer por acreditar em nós! Sei que Deus te recebeu de braços abertos, que o céu está em festa. Fica aqui, apenas as lembranças, que nos fará lembrar de você com saudades. Que Deus conforte a sua família! Amigo, descanse em paz!", encerrou ela.

Em seu Instagram oficial, o atleta brasileiro se despediu do amigo e destacou a importância do profissional em sua vida. "Você me viu correndo na arquibancada e me fez correr em vários estádios ao redor do mundo. Você me colocou no futebol, fez meus pais me levarem pro meu primeiro teste. Sempre serei grato por isso! Cuide de nós aí em cima. Descanse em paz, Professor Betinho", escreveu Neymar na legenda de uma foto de quando ainda era criança ao lado do treinador.

O pai do jogador de futebol também prestou uma homenagem a Betinho em seu perfil e agradeceu a grande participação na carreira do filho, que joga atualmente no Al-Hilal. "Hoje uma parte da nossa história partiu… fica aqui minha gratidão ao professor Betinho, sem ele a história do meu filho (e da minha família) seria diferente… a sua família, saiba que sempre terão um amigo aqui", escreveu Neymar pai.

Leia também: Mãe de Neymar Jr exibe fotos inéditas dos três netos em data especial

Veja as homenagens:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Neymar Pai (@neymarpai_)