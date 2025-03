A influencer e mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira, fala sobre a chegada da primeira neta, Zuri, que deve nascer próximo a abril

A influencer e mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira, de 48 anos, decidiu comentar sobre a chegada da primeira neta, Zuri, que nascerá no fim do próximo trimestre . Isso porque a esposa da filha, a dançarina Brunna Gonçalves, está entrando no último estágio da gestação e a veterana confessa que o seu coração está "explodindo de alegria" .

"Meu coração está explodindo de alegria. Estou muito ansiosa para a chegada da Zuri e ando sonhando já com ela, com as artes dela. Não vejo a hora de a ver no meu colinho para dar muito carinho, amor e mimar muito", declarou em entrevista à Quem.

"Fazer a Nazaré e roubar a criança porque vou pintar com a Zuri, vocês não perdem por esperar", brincou. E contou que menina já tem uma série de mimos. "Já comecei a comprar vários presentes para Zuri, inclusive um que ela só vai usar daqui há um ano e meio (risos). Já estou comprando presente neste nível", destacou.

Tia Sil, como é conhecida entre os fãs da filha, Ludmilla, fala sobre educar a nova integrante da família. "Dizem que avó é muito para estragar, mas prometo estragar com jeitinho. Vou estragar, mas ensinando o que é o certo e o que é o errado. Sempre obedecendo a lei das meninas, que são as mães, vou ser este tipo de vó", avaliou.

"Quero ajudar muito a educar", reforçou. Quando membros de sua família se envolvem em alguma polêmica, Silvana é sempre a primeira a defendê-los e não será diferente com a neta. "Com a Zuri a proteção parece que vem em dobro. É filha da minha filha e avó leoa vem aí também", avisou.

Brunna Gonçalves mostra ultrassom 3D da filha

Na última quarta-feira, 5, Brunna Gonçalves publicou uma imagem do ultrassom da filha, Zuri, após a vitória da Beija-Flor, escola de samba em que é musa, no carnaval do Rio de Janeiro de 2025.

Para celebrar a conquista, a esposa da cantora Ludmilla aagradeceu a sorte que a primogênita trouxe para ela durante esse momento. Confira!

Leia também: Brunna Gonçalves se emociona com vitória de Beija-Flor no Carnaval