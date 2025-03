Brunna Gonçalves se emociona com vitória de Beija-Flor no Carnaval

A dançarina Brunna Gonçalves se emocionou com a vitória da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis no Carnaval do Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, 5, aconteceu a apuração do Carnaval no Rio de Janeiro, que consagrou a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis como a grande campeã.

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves, que é rainha de bateria da agremiação, mostrou que assistiu à apuração com muita tensão.

Após a contagem final das notas, a dançarina comemorou bastante e não segurou as lágrimas de emoção. "Ai gente, não tem como não se emocionar né? Ganhamos. O ano passado nem no desfile das campeãs a gente estava, esse ano a gente ganhou. Que emoção", disse ela.

No próximo sábado, 8, a escola volta à Marquês de Sapucaí no desfile das campeãs com o samba enredo Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas, uma homenagem a um dos maiores diretores da escola, que morreu em 2021, por complicações causadas pela Covid-19.

Zuri pé quente?

A dançarina Brunna Gonçalves, de 33 anos, publicou nesta quarta-feira, 5, de cinzas, uma imagem do ultrassom da filha, Zuri, após a vitória da Beija-Flor, escola de samba em que é musa, no carnaval do Rio de Janeiro de 2025. Para celebrar a conquista, a esposa da cantora Ludmillaagradeceu a sorte que a primogênita trouxe para ela durante esse momento.

Brunna, que está no sexto mês de gestação de Zuri, desfilou e participou dos ensaios exibindo sempre o barrigão. Por meio dos stories de seu perfil no Instagram, a famosa postou uma foto de um ultrassom 3D, também conhecido como morfológico, destacando os pés da bebê.

"O pézinho quente da zuzu hahaha", escreveu na imagem.

Brunna Gonçalves realizou o seu sonho de desfilar grávida no carnaval do Rio de Janeiro. Na madrugada de terça-feira, 4, ela cruzou a Marquês de Sapucaí como musa da escola de samba Beija-Flor e exibiu seu barrigão.

Com fantasia repleta de brilhos, Brunna esbanjou alegria no carnaval e ostentou o barrigão com orgulho. Inclusive, ela levou sua médica para acompanhá-la na Sapucaí e garantir que estava tudo bem com sua bebê. Confira!

