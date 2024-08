Mãe de Ludmilla relembra luta da filha contra depressão: 'Doença maldita'

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, relembrou um período difícil em que a filha enfrentou a depressão devido aos ataques racistas que recebeu

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, relembrou um período difícil em que a filha lutou contra a depressão após sofrer ataques racistas. Silvana contou que a cantora passou muito tempo isolada em seu quarto.

"Foi tenebroso. Eu falei: 'Meu Deus, eu não creio que você trouxe a gente para essa posição para isso'. Chego a me arrepiar toda. Do que adianta o dinheiro, e a minha filha dentro de um quarto escuro? Por conta de racismo", disse ela durante participação no Sem Glamour Podcast.

Ela contou que fez de tudo para ajudar a artista a lidar com a situação. "Eu queria olhar para ela. Ela chorando muito, abracei ela e falei: 'Estou aqui com você, estamos juntas, chegamos aqui juntas e nós estamos juntas'".

Porém, Ludmilla se recusava a receber ajuda no início. "Eu criei forças, enxuguei minhas lágrimas e falei: 'Eu não vou perder a minha filha para essa doença maldita. Eu vou entrar nesse quarto'", relembrou Silvana.

Cabelo natural

A cantora Ludmilla compartilhou um novo clique com seu cabelo natural. Ela costuma usar perucas e apliques em suas apresentações. Após o treino na academia, ela publicou uma foto em que aparece com os fios reais à mostra.

"Pago, paguinho", escreveu ela mostrando que encerrou sua rotina diária de treinos em outro Story. Nos últimos anos, Ludmilla tem compartilhado poucos cliques nos quais exibe os fios naturais, que estão curtinhos e com uma franjinha para acompanhar o visual dos cachos naturais da cantora.

Recentemente, Lud deu um susto em seus fãs ao passar por uma emergência médica depois de um acidente em casa. Nos stories, a esposa de Brunna Gonçalves contou que ela estava jogando uma partida de futebol quando sofreu um ferimento no dedinho do pé. A bailarina fez um registro da companheira tendo o pé enfaixado no hospital.

"Essa querida me fez o favor de fissurar o dedinho jogando futebol em casa. Agora estamos aqui tendo que imobilizar", relatou a influenciadora aos admiradores. Apesar do ferimento, na imagem, Lud demostrou tranquilidade, digitando no celular enquanto uma profissional fazia o curativo no pé dela.