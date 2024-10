Mãe de Lexa se desespera ao realizar Pix errado: 'Devolve minha grana'

Mãe da cantora Lexa, Darlin Ferranttry usou as redes sociais para cobrar a devolução do dinheiro transferido para a pessoa errada

Mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry revelou em suas redes sociais na noite de segunda-feira, 28, que realizou uma transferência bancária errada. Por meio de seus stories no Instagram, a empresária publicou um vídeo explicando a situação e fez um apelo à pessoa que recebeu o Pix por engano.

No registro, Darlin conta que acabou se confundindo na hora da transação e transferiu um valor de R$ 1,4 mil para a conta errada. "Eu fiz uma transferência por Pix para Darlan. Darlan, me perdoa porque não lembro quem é você, mas sei que fiz uma transferência de R$ 1,4 mil para você", iniciou ela.

"Tem como você devolver meu dinheiro, por favor? Vou botar seu nome aqui e a transferência que fiz. Não era para você, era para outra pessoa", completou a mãe de Lexa. Em seguida, Darlin Ferranty ressaltou que irá insistir na cobrança até conseguir o retorno.

"Tem como você me devolver esse Pix, por favor? Vou ficar cobrando durante esta semana inteira porque vai que você não veja... então, vou ficar cobrando a semana toda para você me devolver a grana. Desculpa por qualquer coisa, Darlan! Mas me devolve minha grana. Beijo", concluiu ela, em tom bem-humorado.

Lexa ganha declaração de Ricardo Vianna após festa de noivado

Recentemente, a cantora Lexa e o ator Ricardo Vianna realizaram uma festa intimista em celebração ao noivado do casal. Juntos há cerca de 1 ano, os famosos oficializaram o pedido de casamento no evento de luxo no Rio de Janeiro ao lado de familiares e amigos próximos.

Dias após a comemoração, Lexa foi surpreendida com uma declaração bastante especial do companheiro. Por meio das redes sociais, Ricardo Vianna abriu um álbum com fotos da artista na festa de noivado e ressaltou o quanto é apaixonado por ela; confira detalhes!

