Mãe de Isabella Nardoni posta fotos raras com a filha, Maria Fernanda; veja

No aniversário da filha caçula, mãe de Isabella Nardoni posta cliques raros com a garota e encanta ao fazer declaração emocionante

A mãe de Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira, compartilhou fotos raras com a sua filha caçula, Maria Fernanda, que nesta quarta-feira, 26, faz aniversário. Casada com Vinicius Francomano, com quem teve a mais nova e o mais velho, Miguel, a vereadora encantou os internautas ao mostrar sua herdeira.

Após quase 16 anos da partida de sua primeira filha garota, Ana Carolina Oliveira se declarou para a aniversariante dizendo como ela transformou também sua vida após a trágica morte da irmã, em 2008, em São Paulo.

"Você me ensinou que o amor não se divide, ele se multiplica. Me mostrou que a vida sempre encontra um jeito de renascer, que a força vem de dentro e que o amor não tem limites. Me fez ver como a vida pode ser mais divertida, mais leve, cheia de risadas e descobertas", começou dizendo.



"Com sua coragem e sua força, você me lembra todos os dias que ser determinada é um dom, e que liderar com o coração é um presente. Ser sua mãe é um privilégio e ver você crescer tão cheia de vida me dá ainda mais esperança e orgulho de tê-la como filha. Feliz aniversário, meu amor! Mamãe te ama muito", escreveu a vereadora.

Veja as fotos da filha de Ana Carolina Oliveira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Carolina Oliveira (@anacarolinaoliveira_oficial)

Mãe de Isabella Nardoni revela último sonho com a menina

A mãe de Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira, concedeu uma entrevista emocionante ao Sensacional, da RedeTV!. Em uma conversa sincera com a apresentadora Daniela Albuquerque, a vereadora falou sobre a filha assassinada em 2008.

Além de relembrar quando engravidou da falecida, aos 17 anos, Ana Carolina abriu o coração para contar como fez para não ter depressão e conseguir construir uma família após o episódio tenebroso. Atualmente casada e mãe de um casal, Ana Carolina revelou que sonhou poucas vezes com Isabella.

Ao ser questionada por Daniela Albuquerque, a vereadora disse que as poucas vezes que teve um sonho, eles acabaram sendo difíceis, deixando-a cansada por nunca conseguir chegar até a filha. Contudo, a última vez que viu a garota em um sonho acabou sendo algo marcante, como se tivesse sido uma despedida e sentindo uma paz, acabou que nunca mais sonhou com Isabella. Saiba todos os detalhes do sonho aqui!