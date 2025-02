Mãe de Isabella Nardoni revela último sonho com a menina: 'Real e libertador'

Após ter poucos sonhos com a menina falecida, mãe de Isabella Nardoni revela que última vez que sonhou com a garota teve uma despedida; veja

A mãe de Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira, concedeu uma entrevista emocionante ao Sensacional, da RedeTV!. Em uma conversa sincera com a apresentadora Daniela Albuquerque, a vereadora falou sobre a filha assassinada em 2008.

Além de relembrar quando engravidou da falecida, aos 17 anos, Ana Carolina abriu o coração para contar como fez para não ter depressão e conseguir construir uma família após o episódio tenebroso. Atualmente casada e mãe de um casal, Ana Carolina revelou que sonhou poucas vezes com Isabella.

Ao ser questionada por Daniela Albuquerque, a vereadora disse que as poucas vezes que teve um sonho, eles acabaram sendo difíceis, deixando-a cansada por nunca conseguir chegar até a filha. Contudo, a última vez que viu a garota em um sonho acabou sendo algo marcante, como se tivesse sido uma despedida e sentindo uma paz, acabou que nunca mais sonhou com Isabella.

"Eu não tenho muitos sonhos com ela, os poucos sonhos que eu tive com ela há um tempo atrás, foram sonhos muito difíceis, dos quais eu tinha que lutar muito pra chegar até ela, é como se fosse uma aventura pra conseguir chegar perto dela, ela não me reconhecer, ou ela achar que enfim foram muito difíceis", desabafou.

"Mas aí há pouco tempo, eu tive um sonho com ela, mas como se fosse um reencontro tipo: 'tipo, olha, agora eu posso, tá aqui, me escuta, me ouve, é como se tivesse sido uma despedida, acordei emocionada, acho que foi o único sonho muito real que eu tive com ela. Muito real e libertador e depois desse sonho nunca mais sonhei", revelou.

Mãe de Isabella Nardoni revela reação do filho ao descobrir como a irmã morreu

Em conversa com Cátia Fonseca na Band, a mãe de Isabella disse que o filho entrou em crise e sentiu muito medo de ter o mesmo destino da irmã. “Meu filho achou que meu marido iria matá-lo. Ele viu na internet que o pai da minha filha matou ela. Então tive que explicar que os pais não fazem isso, que isso não é normal, que isso não é comum”, disse ela.

E completou: “Quando cheguei em casa, meu marido me contou. Imagine só o meu marido, que não fez parte dessa história, se sentiu. Como tive que tratar meu filho sobre uma história que não pertence a ele. É doloroso ter que viver isso dentro de casa”.