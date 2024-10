Mãe de Chay Suede relembra fase difícil e apoio do filho

Herica Godoy, mãe do ator Chay Suede, relembrou uma fase difícil que viveu em sua vida e como o apoio do filho foi fundamental

Nesta quinta-feira, 17, Herica Godoy, mãe de Chay Suede, compartilhou em seu Instagram uma foto de 2015 em que aparece ao lado dos três filhos. Na legenda, ela relembrou uma fase difícil que viveu após perder o marido.

"Quase dez anos desta foto. Início de janeiro de 2015 e eu nem fazia ideia do quanto minha vida se transformaria poucos dias depois com a morte do JP, pai da minha filha. Chayzinho assumiria o papel de provedor e cuidador de todos nós aos 22 anos. Um movimento feito por ele mesmo, sem nenhuma interferência minha ou de qualquer outro a não ser o próprio Deus", começou ela.

Em seguida, Herica relatou as mudanças nesse tempo. "Nos mudamos para SP, Henrique e eu íamos juntos para a faculdade enquanto eu absorvia outro tipo de conhecimento jamais experimentado: a descoberta de quem eu era, de fato. Em novembro deste mesmo ano, Henrique me contaria que Lelê estava grávida. Anelise internalizou a dor da perda gigantesca que sofreu e na medida do possível, era feliz. Tanta coisa mudou de lá para cá! Não somos mais os mesmos desta foto em muitos aspectos além da nossa aparência, mas o que nunca mudará é o amor que nos une e a importância que temos um para o outro. Vivemos momentos de alegria e tristeza juntos e assim será, sempre. Somos um número muito maior agora com noras e netos, além de um padrasto com muitos filhos também. Temos uma família abençoada que eu amo mais que tudo nesta vida e eu sou muito grata por isso. Deus tem cuidado de nós", concluiu.

Atualmente, Chay Suede está no ar na novela Mania de Você, exibida pela Rede Globo, como o Mavi.

Gravidez

Recentemente, Laura Neiva surpreendeu seus seguidores ao aparecer com um look justo que ‘escondeu’ a barriga na reta final da gestação de seu terceiro filho com o ator Chay Suede. Em suas redes sociais, a modelo, que está cada dia mais perto de dar à luz, impressionou ao mostrar que consegue posar com e sem o barrigão à mostra.

Em seu perfil no Instagram, Laura apareceu posando em frente a um espelho. Usando um macaquinho preto bem justo, a modelo criou uma ilusão de ótica que disfarçou o barrigão de sua gravidez. Logo depois, ela posou de lado, e mostrou que, apesar do truque, seu bebê segue crescendo no oitavo mês de gestação, ainda ‘no forninho’.

Para finalizar a sequência, Neiva dividiu mais um clique com o barrigão à vista: “35 semanas”, ela legendou a publicação, que recebeu muitos comentários sobre o ‘truque’: “O disfarce de frente”, um seguidor comentou. “Senhora, essa fila é preferencial”, brincou mais um. “Só virando de lado para a gente acreditar na legenda”, apontou outro.