O cantor Lulu Santos recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 6, e precisou adiar as próximas apresentações por "ordem médica de repouso"

Lulu Santos recebeu alta hospitalar nesta última terça-feira, 6. A informação foi divulgada por sua assessoria de imprensa através das redes sociais. Segundo a nota, ele está bem e aguardando os resultados dos exames.

O cantor deu entrada no hospital São Vicente, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 2, com quadro viral compatível com os sintomas da dengue, por isso, mesmo após a alta, precisará ficar em repouso. "Informamos a alta médica do cantor Lulu Santos, recebida ontem (06/08). O artista passa bem e está em sua casa, em repouso, aguardando os resultados dos exames complementares", informaram.

A equipe ainda informou que os showw que o cantor faria na Paraíba foram adiados. "Em função da ordem médica de repouso, os próximos shows de Campina Grande/PB (09/08) e João Pessoa/PB (10/08) terão de ser reagendados. Novas informações sobre datas serão compartilhadas nas nossas redes sociais."

O show que está agendado para Salvador, na Bahia, não foi adiado. "A apresentação de 'Barítono' em Salvador/BA, no dia 17/08, segue mantida, assim como os futuros shows. Contamos com a compreensão de vocês e agradecemos o carinho dos fãs!", completaram a nota.

Confira:

