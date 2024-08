A cantora Luiza Possi contou que o filho caçula, Matteo, já estava se recuperando após precisar passar por uma cirurgia

Luiza Possi usou as redes sociais nesta quarta-feira, 28, para contar aos seguidores que se filho caçula, Matteo, de dois anos, precisou passar por uma cirurgia.

A cantora explicou que o filho iria passar por uma postectomia, que segundo o site do IUP (Instituto de Urologia de Piracicaba), é o procedimento de remoção cirúrgica do prepúcio, pele que recobre a cabeça do pênis (glande), e mesmo sendo um uma cirurgia simples, ela estava preocupada, já que o herdeiro teria que tomar anestesia geral.

"Hoje meu Tetteozinho precisou operar, postectomia é o nome. Uma cirurgia simples, mas pra um bebê de dois anos, tomar anestesia geral o coração dos pais gela. Estamos aqui na certeza de que dará tudo certo. Deus e Jesus estão com ele e tudo ficará bem. Meu bebê é a coisa mais preciosa da minha vida. Te amo Tetteo, mamãe tá aqui", escreveu Possi, ao compartilhar um vídeo ao lado de Matteo.

Nos comentários, Luiza recebeu mensagens de apoio. "Já deu tudo certo, Luiza e Matteo! Papai do céu tá no comando!", disse uma seguidora. "Deus já cuidou de tudo!", afirmou outra. "Deus está ao lado dele segurando sua mãozinha! Vai dar tudo certo", falou uma fã. "Que ele tenha uma ótima recuperação", desejou mais uma.

Depois, nos Stories do Instagram, a cantora tranquilizou os fãs sobre o herdeiro. "Nosso anjinho já está se recuperando, amores, obrigada pelas boas energias", disse ela. Além de Mateo, Luiza também é mãe de Lucca, de cinco anos. Os dois são frutos de seu casamento com Cris Gomes.

Confira:

