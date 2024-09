Luiza Ambiel revela reação da filha ao assumir sua sexualidade: ‘Demorou’

Ex-Banheira do Gugu e ex-Fazenda, Luiza Ambiel compartilhar a reação da filha após redescobrir a sua sexualidade aos 52 anos

Recentemente, Luiza Ambiel revelou que redescobriu sua orientação sexual e assumiu sua bissexualidade. Agora, a ex-participante do ‘Banheira do Gugu’ e ‘A Fazenda’ compartilhou a reação de sua filha, Gabriela Ambiel, de 16 anos, ao contar sobre sua primeira experiência com uma mulher, em uma entrevista ao TV Fama.

Durante a conversa com o programa, Luiza contou que já tinha vivido uma ‘parada sinistra’ com uma mulher há alguns anos, quando recebeu uma cantada em uma festa: “Senti um negócio estranho e eu não queria admitir”, a modelo relembrou. “Eu vi que eu não só achava uma mulher bonita, mas que eu sentia algo mais por uma mulher ali”, contou.

No entanto, Ambiel decidiu ceder ao desejo durante um ensaio fotográfico recentemente. Em seu relato, ela contou que recebeu um beijo da modelo e gostou: “Foi fluindo, foi pintando um clima de pega e de encosta e aí ela veio e me beijou. Daí a gente beijou e aí eu falei ‘gostei’”, a famosa revelou que compreendeu sua sexualidade.

“Falei: 'Quer saber? Quando eu estiver nos eventos, que a mulherada vir para cima, porque a mulherada vem mesmo, me xavecando e tal, eu não quero nem saber, eu vou beijar todas as mulheres que eu me interessar’”. disse. Na sequência, Luiza contou qual foi a reação da filha adolescente com a redescoberta de sua sexualidade.

Segundo Luiza, a herdeira pediu para saber mais detalhes sobre a experiência e afirmou que a mãe demorou para se descobrir: “Ela falou ‘mãe, demorou’”, a modelo deu risada enquanto contava a reação da jovem, que aceitou sua orientação sexual. Por fim, Ambiel afirmou que está com o coração aberto e a procura de uma namorada.

Luiza Ambiel revela descoberta de sexualidade:

No início da semana, Luiza Ambiel abriu o jogo sobre sua sexualidade e detalhou suas experiências pessoais. Em entrevista a coluna Fábia Oliveira do Metropoles, a ex-participante da ‘Banheira do Gugu’ e do realitz show ‘A Fazenda’, contou que se descobriu bissexual após participar de um ensaio de fotos sensuais ao lado da atriz e modelo Mel Fire.