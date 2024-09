Ex-Banheira do Gugu, Luiza Ambiel revela descoberta de sexualidade: ‘Provei e gostei’

Ex-'Banheira do Gugu' e ex-Fazenda, Luiza Ambiel descobre sexualidade após viver experiência reveladora aos 52 anos; confira o relato

Nesta segunda-feira, 23, Luiza Ambiel abriu o jogo sobre sua sexualidade e detalhou suas experiências pessoais. Em entrevista a coluna Fábia Oliveira do Metropoles, a ex-participante da ‘Banheira do Gugu’ e do realitz show ‘A Fazenda’, contou que se descobriu bissexual após participar de um ensaio de fotos sensuais aos 52 anos.

Atualmente, Luiza se dedica a produção de conteúdo adulto para plataformas pagas. Por isso, a atriz, jornalista e apresentadora decidiu realizar um ensaio fotográfico ao lado da atriz e modelo Mel Fire. No entanto, o que era apenas trabalho, se tornou uma experiência reveladora para a famosa, que se descobriu bissexual durante as fotos.

Em entrevista ao portal, Ambiel contou que trocou beijos com uma mulher pela primeira vez em frente às câmeras e não teve mais dúvidas sobre sua orientação sexual: “Provei e gostei”, ela afirmou, que a experiência profissional foi decisiva para sua vida pessoal. Vale lembrar que durante anos, ela foi a musa do quadro Banheira do Gugu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUIZA AMBIEL (@luizaambieloficial)

Inclusive, Luiza relembrou momentos após saber da morte do antigo patrão, que faleceu após um acidente doméstico em 2019: “Eu recebia muitas cantadas, os caras chegavam ali e achavam que eu era um pedaço de carne. Desde aquela época eu tinha que me impor, então eu era vista como barraqueira, hoje não, né, empoderada”, ela contou ao Na Telinha, do UOL.

“Os caras achavam que porque eu estava ali de biquíni, eles podiam passar a mão em mim. O Gugu sempre ficou do meu lado nas brigas e chegou um ponto quando a pessoa ia para banheira comigo, ele falava ‘cuidado’, ‘respeito’, ‘ela vai brigar mesmo’. Depois peguei fama de brava mesmo e os caras partiam para a porrada”, Luiza lembrou do apoio de Gugu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUIZA AMBIEL (@luizaambieloficial)

Luiza Ambiel é submetida à cirurgia de emergência:

Ex-musa da Banheira do Gugu, Luiza Ambiel foi internada às pressas no hospital Santa Paula, em São Paulo. A atriz foi submetida a uma cirurgia de emergência após sua prótese de silicone da mama esquerda romper. A informação foi dada por sua assessoria de imprensa em março deste ano; entenda o que aconteceu.