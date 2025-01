Luísa Sonza surge em clima romântico com o namorado em viagem à Áustria

A cantora Luísa Sonza se despede das férias no país com uma série de registros da viagem ao lado do namorado, o português Luis Ribeirinho

A cantora Luísa Sonza, de 26 anos, se despediu das suas férias nesta quarta-feira, 29, ao publicar uma série de registros durante a sua viagem à Áustria. A famosa compartilhou, inclusive, por meio do seu perfil no Instagram, algumas imagens românticas ao lado do namorado, o português Luis Ribeirinho. Em algumas das imagens, a loira aparece na neve.

"Último dump pois as férias já acabaram", escreveu na legenda da publicação.

Confira, abaixo, a série de registros:

Relacionamento

Luis Ribeirinho é surfista, formado em medicina e faz residência em cirurgia plástica em Munique, na Alemanha. Discretos, o casal assumiu o namoro em março do ano passado, durante o Lollapalooza Brasil 2024.O romance veio após o conturbado término da artista com Chico Moedas, que envolveu uma traição.

No início do ano, Luísa já havia compartilhado outro momento ao lado do namorado para celebrar a chegada de 2025. O casal escolheu Natal, no Rio Grande do Norte, como destino para as festividades de fim de ano. "Feliz feliz feliz ano que vem!", escreveu na legenda da publicação.

