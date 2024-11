Luísa Sonza esbanja romantismo em novas fotos com o namorado

A cantora Luísa Sonza esbanjou romantismo ao compartilhar novas fotos com seu namorado, o médico Luis Ribeirinho. Veja os registros compartilhados!

A cantora Luísa Sonza esbanjou romantismo ao compartilhar novas fotos com seu namorado, o médico Luis Ribeirinho. Juntos há alguns meses, os dois curtiram uma viagem romântica e aparecem em cenários paradisíacos com a praia ao fundo, agarradinhos, aproveitando dias de lazer, diversão e água fresca.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram nesta sexta-feira, 29, a cantora mostrou que o casal curtiu um passeio de jipe e a cavalo entre as dunas de areia. Eles também surfaram no mar e aproveitaram uma noite de fogueira na praia. "Que dias bons, te amo", escreveu Luis na legenda da publicação.

Vale lembrar que, diferente da namorada, o amado da cantora leva uma vida discreta como médico. O rapaz é formado em medicina e se especializou em cirurgias plásticas durante sua residência na Alemanha.

Por que Luísa Sonza decidiu não mostrar mais o corpo?

Recentemente, Luísa Sonza foi a convidada do programa Ambulatório da Moda e desabafou sobre a sexualização que muitas mulheres passam. A cantora ainda revelou que decidiu não mostrar mais o seu corpo.

"Eu acho que eu tinha uma certa inocência nesse negócio de mostrar corpo e da forma como eu me via. Porque, para mim, estava me sentindo bonita e gostosa, e tudo bem. Não me sexualizava como as pessoas faziam", começou ela.

Em seguida, a artista afirmou que deseja ser reconhecida por seu trabalho. "Quando comecei a sentir esses efeitos desta sexualização, comecei a ter aversão disso. Vi as pessoas me levando para um lugar de diminuir meu trabalho. Essas coisas fizeram com que eu não me sentisse mais confortável em mostrar meu corpo e me sentir sensual. E eu acho que isso é um grande problema. É muito triste isso ter acontecido".

