Luísa Sonza rebate críticas após se tornar madrinha de instituto de mulheres negras

Após se tornar madrinha de instituto de mulheres negras, Luísa Sonza usou as redes sociais para esclarecer assunto: "Sei muito bem o meu lugar"

Nesta quinta-feira, 5, Luísa Sonza usou as redes sociais para rebater críticas que tem recebido após se tornar madrinha do Instituto Negras Plurais, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nos Stories do Instagram, a cantora esclareceu que participa de muitos projetos que não divulga, para não pensarem que ela busca algum tipo de protagonismo.

"Gente, vi os stories que o Aldaberto fez falando sobre eu ser embaixadora do projeto Negras Plurais, sobre ego ou não. Eu nem sabia desse post, foi a Carol quem fez. A gente já se conversa há muito tempo, desde a correria das enchentes, a gente já ajudou, têm outros vários outros projetos que eu faço, e faço questão de não falar, eu odeio falar sobre esse assunto", iniciou.

E continuou: "Eu odeio que achem que eu quero algum protagonismo disso. Porque eu sei muito bem o meu lugar e podem deixar que eu aprendi muito bem com tudo o que aconteceu, desde lá de 2018, que foi quando aconteceu tudo o que aconteceu. Então o que eu tenho é consciência da pessoa branca que sou e dos atos antirracistas que eu devo e é minha responsabilidade fazer. O que as outras pessoas querem fazer ou não é com a minha imagem, com a minha ajuda, eu não tenho nada a ver. E, de preferência, prefiro que não falem mesmo".

Para quem não sabe ou não recorda, em 2018 - ano citado por Luísa nos Stories -, a artista foi acusada de racismo pela advogada Isabel Macedo de Jesus, sendo processada por danos morais em 2020.

Ainda nos Stories, a loira ressaltou que prefere não deixar o assunto em pauta para não gerar ataques. "Sempre resulta em ataque, sempre resulta em eu sendo posta em questionamento, em relação ao que eu quero fazer ou não, ao meu ego, ou eu querendo ter o protagonismo, ou querendo ser a Princesa Isabel.", confessou.

"Eu quero ficar bem longe de todos esses questionamentos. [...] Eu não divulgo essas coisas. Isso não é uma limpeza de imagem, entendeu? Isso são atos que eu faço.", esclareceu Luísa Sonza

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por N E G R A S P L U R A I S (@negrasplurais)

Medo de julgamentos

Luísa Sonza abriu o coração e confessou seu medo de julgamentos ao compartilhar fotos em suas redes sociais. Embora esteja vivendo uma ótima fase pessoal, a cantora desabafou sobre os comentários maldosos que frequentemente recebe ao postar registros mais descontraídos em sua conta.

No feed de seu perfil no Instagram, Luísa compartilhou um álbum de fotos recentes, mostrando momentos em pontos turísticos, viagens e até renovando o bronzeado sem roupa. Embora tenha recebido muitos elogios pelas imagens, a artista revelou que, apesar da recepção positiva, hesita em compartilhar esses detalhes de sua vida. Entenda.