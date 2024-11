Luísa Perisse lista desafios de dividir programa com a mãe: ‘Confunde um pouco’

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Luísa Perisse fala sobre carreira, termo nepo baby e sonhos

Luísa Perisse (25) vive o maior desafio da carreira no Desencontro de Gerações, do GNT, e, tudo isso, ao lado da mãe, a atriz Heloísa Périssé (58). Escolhida pela arte de atuar, ela está animada para o que o futuro reserva sobre oportunidades. Focada no hoje, a artista afirma que existe uma "confusão" no seu lado profissional e pessoal.

"É ótimo e é muito doido [risos], a gente idealizou muito isso, desejou muito, e o ambiente de trabalho também por ser familiar confunde um pouco. Tipo, você acaba tendo uma vida pessoal no trabalho e uma vida profissional dentro de casa! Mas mesmo assim é MARA, é muito doido você estar de igual pra igual com a sua mãe ali, no comando de um programa!", comemora ela em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.

Filha de uma artista consagrada, Luísa diz não ter sido influenciada sobre seguir na vida pública. A atriz revela que a matriarca sempre deu liberdade para ela fazer o seu caminho e escrever a sua história. "Minha mãe sempre me apoia em todas as minhas decisões", conta.

"Quase todas [risos], mas profissional sim, ela diz: 'seja o que quiser, mas seja a melhor!!!'. E é como ela diz: 'Eu não escolhi que profissão, a profissão me escolheu, não dava pra ser outra coisa. Desde criança eu era artistinha, eu cresci muito dentro dessas referências, eu cresci na coxia, viajando com a peça dela (Cócegas) com minha madrinha, Ingrid Guimarães, então não tinha muito como fugir", diz ainda.

A experiência adquirida com o Desencontro de Gerações despertou um desejo de comandar um programa solo. Hoje com uma bagagem de experiência, ela acredita que seu talento como atriz pode contribuir para o desempenho marcante e diferencial no mercado.

"Acho que eu iria me dar bem, as vezes acho que sou melhor sendo eu mesma do que sendo atriz, então adoraria apresentar um programa meu!!! Primeiro vou apresentar um programa, vou começar a fazer meu nome como apresentadora, depois vou ter meu talk show, vou conhecer muitas pessoas, conversar muito, zoar, brincar, e aí depois vou ter meu programa sábado à tarde tipo o Mion[risos]. Seria meu sonho", revela.

"Eu sonho com a minha carreira estruturada, fazendo muitos trabalhos, meus próprios trabalhos que eu idealizei, não quero só ficar esperando convite e quero ter dinheiro para concretizar todas as minhas ideias [risos], quero fazer meus filmes, meus programas, minhas peças... inclusive às quintas de janeiro e fevereiro, no Shopping da Gávea, volta a minha peça 'Camareiras, uma comédia musical' escrita e estrelada por mim e minha parceira (e melhor amiga, senão ela me mata), Castorine, que é, na minha opinião, a maior humorista do Brasil, não percam!!", convida a atriz.

O fato de ser uma nepo baby não incomoda Luísa. Ela é segura quando questionada sobre o assunto. "Eu sou, não tem jeito! Mas não vejo esse termo com esse tom pejorativo que as pessoas querem falar, eu só sou filha dos meus pais, pessoas que admiro muito", conclui.

VEJA LUÍSA PERISSE NO DESENCONTRO DE GERAÇÕES:

