Luisa Mell se derrete ao falar do filho Enzo: 'Vegano por escolha e ativista na escola'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luisa Mell fala com orgulho do filho Enzo, de 9 anos, de maternidade e relembra renúncia de candidatura a vereadora em São Paulo

Com 46 anos recém-completados, Luisa Mell fala do quanto a maternidade a transforma todos os dias e se derrete ao contar que o filho Enzo, de 9 anos, segue seus passos, mas ela garante que o pequeno "é vegano por escolha" e não por imposição. Em entrevista à CARAS Brasil, a ativista da causa animal, influenciadora digital e apresentadora também comenta a decisão de ter desistido de sua candidatura a vereadora de São Paulo, em agosto deste ano.

Família é prioridade para Luisa Mell, que é mãe de Enzo. O menino é fruto do antigo casamento com o engenheiro Gilberto Zaborowsky. Atualmente, ela namora Cadu Di Giacomo. “Faço questão de todos os dias acordar às seis horas da manhã para tomar café com o meu filho, para arrumá-lo para ir à escola. Independentemente da hora que vou dormir, de que fase eu esteja, sempre acordo. Eu quase que diariamente estou em casa quando ele chega da escola, faço lição, converso muito, coloco para dormir; isso para mim é imprescindível. Sempre digo: a gente pode ser substituível em qualquer coisa na vida, como mulher, como profissional, mas como mãe não”, reforça.

“Sempre fui uma mãe que brinca muito. Gosto muito de brincar com ele! Tenho um namorado que tem quatro filhos, então é uma festa! A gente joga muitos jogos, a gente brinca muito, a gente conversa muito. Para mim, felicidade mesmo é uma casa cheia de crianças e de bichos. Isso para mim é o retrato da felicidade”, emenda.

'ELE RESPEITA PELA NATUREZA DELE MESMO'

A ativista tem muitos bichinhos e conta como foi levar o Enzo para o universo da proteção animal. “Fiz resgate (de animais) até oito meses e meio de gravidez. O Enzo é vegano desde a barriga, ele sempre acompanhou o meu trabalho. A gente sempre conversou muito sobre esse assunto. Agora, ele já tem 9 anos, é vegano por escolha e é um ativista na escola. Por algumas vezes, a escola fez passeios no zoológico e ele sempre se recusou e acabou ensinando aos amigos. Ele mesmo já fez maquetes para explicar como é ruim o zoológico, para apresentar na escola”, conta.

“No tempo que fiquei sem o instituto, ele sempre foi o meu maior incentivador, ele sempre falou que eu tinha que fazer outro, que eu tinha muito potencial – palavras dele”, continua.

Luisa diz que Enzo a ajuda muito em casa, com os animais. “Trouxe muitos cachorrinhos para casa, filhotes. Gosto de cuidar e ele sempre me ajuda muito, tem muito orgulho do meu trabalho, ele tem muito respeito e orgulho. A única vez que ele se incomodou foi agora, com o meu porco, o Pedro Henrique, porque eu dava madeira de duas em duas horas (ele era recém-nascido). E o Enzo ficou com ciúmes. Eu falava: Ai, meu filho. Ele falava: ‘Seu filho sou eu’ (risos). Mas agora o Pedro Henrique fica no instituto”, fala.

“Foi a única vez que ele ficou com um pouco de ciúmes dos bichos, mas normalmente ele adora, ele me ajuda a cuidar, ele me incentiva muito. Quando aconteceu o desastre no Rio Grande do Sul, ele falou: ‘Você tem que ir para lá’. Ele me incentiva, mesmo sentindo minha falta. Ele tem muito orgulho do que faço e tem esse amor pelos animais. Ele respeita pela natureza dele mesmo”, acrescenta.

Luisa Mell com o namorado, Cadu Di Giacomo, e o filho, Enzo - Reprodução/Instagram

POLÍTICA

Recentemente, a ativista mostrou desejo de entrar na política e quase se candidatou, mas desistiu. “O meu trabalho sempre teve intimamente ligado com a política. Acho que as minhas maiores vitórias foram através da política, que é o fim da eutanásia de animais sadios e a proibição de circo em várias cidades do Brasil. Até porque muita gente hoje em dia se elege com a causa animal, principalmente, e acaba que não entrega nada, só fica fazendo campanha para a próxima eleição”, reforça.

“Acho que muita gente também que se elege está aproveitando do momento e não tem o conhecimento da causa animal como eu tenho. Acho que é até uma responsabilidade minha, de mais de 20 anos, 22 de causa animal, contribuir muito mais, ainda mais num momento tão difícil que a gente vive hoje, com os desastres climáticos, com essa destruição total do meio ambiente. Acho que cada vez mais pessoas com esse conhecimento, com essa dedicação, com esse comprometimento serão importantes para a construção de uma nova política”, emenda.

Mas, para Luisa ainda não é o momento. “Ainda estou reconstruindo o Instituto (Luisa Mell de Proteção Animal), depois do baque que tomei, de terem me tomado o outro, que fiz durante dez anos. Esse ainda é recente, apesar de ter seis meses e eu já ter conseguido resgatar cerca de 400 animais, mas ele ainda está se consolidando. E nesse momento, ainda sou uma peça fundamental. Ainda tenho que participar de todas as ações, ele ainda está muito em cima da minha força. Então, ainda preciso deixar mais estruturado o institut para que eu possa me dedicar inteiramente à política. Então, acho que nesse momento ainda era um pouco precipitado, visto que estou reconstruindo a minha vida, o Instituto, então eu preferi adiar, não sei por quanto tempo ainda, esse projeto”, finaliza.

Leia também:Luisa Mell se entrega a novo momento e reflete sobre desafios: 'Comecei a ser feliz de novo'