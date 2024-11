Lucinha Lins revela o segredo do seu casamento de 40 anos com ator

Casada há mais de 40 anos com ator famoso, Lucinha Lins conta o que eles fazem para manter um casamento duradouro

A atriz e cantora Lucinha Lins está casada há 41 anos com o ator Claudio Tovar, que já atuou em várias produções no teatro e na TV. Em nova entrevista no Jornal O Globo, ela contou o que eles fazem para ter um casamento duradouro e feliz.

"Existe o dia a dia, prazer, admiração um pelo outro, carinho, compreensão, briga, bronca. Tem dias em que um já quis jogar o outro pela janela, mas aí você pesa na balança e pensa: "não posso viver sem isso na minha vida". O lado bacana, o lado bonito, sempre pesou muito mais, sempre foi mais forte e continua forte. Pretendo chegar às bodas de ouro (50 anos) e continuar por aí afora. Vamos que vamos. Existe amor, alegria, amizade e, principalmente, cumplicidade", disse ela.

Então, Lucinha destacou a alegria de ter uma família grande. Ela teve 4 filhos, sendo 3 do primeiro casamento - Cláudio Lins, João Lins e Luciana Lins - e 1 da segunda união - Beatriz. "Sou uma mãe muito coruja. E avó também! Sou aquela galinha que coloca os pintinhos todos embaixo da asa. Somos todos muito amigos. Tenho quatro filhos adultos, é todo mundo do século passado. Brinco com eles e digo que envelheceram depressa. Trabalhamos juntos, curtimos juntos, viajamos juntos, participamos da vida um do outro o tempo todo. Entre todos os erros que posso ter cometido como mãe e avó, acho que ainda assim meu saldo é muito positivo. Sou uma boa mãe, me sinto uma boa mãe, e já ouvi isso dos meus filhos. Isso não tem preço. De todos os meus filhos, Cláudio foi o que seguiu o caminho artístico, da música e atuação. A música já existia dentro da nossa casa, na criação de todos eles. Quando casei com Tovar, Cláudio era muito pequeno ainda. Foi Tovar quem mostrou esse lado do teatro para ele. Sou muito privilegiada nesse ponto, porque meus filhos cresceram num ambiente de muita arte, alegria e descoberta. E Cláudio seguiu esses passos. É um músico maravilhoso, compositor, um ótimo ator e ainda por cima canta muito bem. Desde muito pequeno ele sobe no palco comigo, e amo estar no palco com ele", contou ela.

Há pouco tempo, Lucinha Lins e Claudio Tovar foram fotografados juntos durante o aniversário dela. Veja a foto abaixo: