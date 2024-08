Luciano Szafir abre sua intimidade e revela sobre paternidade: ‘Melhor coisa do mundo’

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciano Szafir confessa sobre mudanças em sua vida após a paternidade e fala da relação com os filhos

A paternidade sempre foi um sonho na vida de Luciano Szafir (55), que viveu grandes transformações após ser pai. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abre sua intimidade e revela sobre sua relação com os filhos: “Melhor coisa do mundo”.

De ascendência judaica, Luciano confessa que seus familiares eram amorosos e unidos, por conta dessa relação, o empresário sempre quis construir sua família. Quando realizou esse sonho de ser pai, Szafir revela que foi uma experiência transformadora.

“Você deixa de pensar apenas em si e passa a pensar no seu filho e na sua filha. Vai à loja de bebês, começa a ler matérias sobre alimentação saudável porque quer se cuidar também mais para o seu filho. Muda total a perspectiva da vida. O amor que se sente por um filho é tão grande que você fica com medo que aconteça qualquer coisa com ele e você não estar lá com ele”, declara.

O artista é pai de Sasha Meneghel (26), fruto do seu antigo relacionamento com a apresentadora Xuxa Meneghel (60) e David, (9), e Mikael (8) de seu atual casamento com Luhanna Szafir. O ex-modelo se derrete ao falar dos seus herdeiros.

“Eu tive a sorte de ter três filhos maravilhosos. A Sasa é um doce, um amor de menina que só me dá orgulho, os meus meninos são maravilhosos, educados, brincalhões, companheiros e os três se dão muito bem. A melhor coisa do mundo para mim é ser pai", confessa.

Por ser um bastante amoroso com os filhos, Luciano Szafir revela um certo desconforto ao ter que corrigir os herdeiros, mas reforça que isso é muito importante para criação das crianças.

“Eu sou extremamente amoroso, mas sou muito enérgico também, essa é a parte difícil. Dar bronca em filho dói mais em você do que no próprio filho. Eu sou uma pessoa que valoriza muito o horário. Eu passo os meus princípios, não sou perfeito, mas tento passar o que eu tenho de melhor para eles. Eu procuro ter um balanço bom ai, sou carinhoso e enérgico. Eu acho que tem tempo de brincar e ser responsável”, compartilha.

PATERNIDADE E PROFISSÃO

Profissões não faltam na carreira de Luciano Szafir que já trabalhou como modelo, é ator, empresário e apresentador. Mesmo com essa rotina intensa, o artista confessa como equilibra tantos trabalhos com a paternidade.

“É muito difícil, tem sido mais fácil para mim. Eu me afastei da televisão durante quatro anos, grande parte por causa da minha doença, então, eu fiquei muito grudado com eles, mas é difícil. Eu viajo muito, seja para filmar ou reuniões, então, quando eu passo uma noite longe, já fico morrendo de saudade”, afirma.

Quem também vem seguindo os passos do pais é Sasha Meneghel que vive uma rotina intensa de muito trabalho. Luciano confessa que, mesmo com toda essa agenda corrida, os dois se falam com muita frequência.

“A Sasá eu fui obrigado a me acostumar porque ela virou mulher, casou, tem sua própria família, sua própria vida, ela não para, mas se eu pudesse, eu também queria estar com ela todo dia. Eu ligo para ela todo dia”, finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE LUCIANO SZAFIR: