Luciano Huck destaca casamento com Angélica: ‘Não é casal margarina’

Com quase 20 anos de casamento com Angélica, Luciano Huck reflete sobre o segredo da união duradoura: ‘É mais legal’

O apresentador Luciano Huck refletiu sobre os quase 20 anos de casamento com a esposa, a apresentadora Angélica. Em um vídeo divulgado em seu Instagram neste sábado, 12, ele falou sobre a importância de construir um relacionamento saudável ao longo dos anos e enfrentar os desafios juntos.

Ele destacou que a união deles ficou melhor com o passar dos anos. "Vou fazer 20 anos com a Angélica. Hoje o nosso casamento é mais legal do que quando a gente casou em 2004. Porque eu acho que tem muito respeito entre a gente. Porque eu acho que tem uma admiração mútua de duas pessoas completamente diferentes. A gente é muito diferente. Eu mudei muito o meu jeito de ser em função dela, sem perceber você vai mudando. E ela mudou muito o jeito dela ser por minha causa, sem ela perceber. Você vai criando uma simbiose e você faz concessões sem perceber que está fazendo concessões”, afirmou ele.

Então, ele negou que eles formem um casal margarina, que é o nome dado para as famílias vistas como perfeitas pelo público. "Você consegue ficar sozinho com alguém do seu lado. É o ápice da convivência, o supra-sumo da convivência é quando você consegue ficar sozinho - a sensação de estar sozinho que é muito boa - com alguém do seu lado, quando você quer. Não tem nada de casal margarina. É uma relação construída com as suas dores, com os seus desafios, com os seus obstáculos. É uma relação que é resultado do tempo dedicado a ela”, declarou.

Huck e Angélica tiveram 3 filhos: Joaquim, de 19 anos, Benício, de 16 anos, e Eva, de 12 anos.

Apelido

Recentemente, Luciano Huck passou por um momento inusitado ao revelar um apelido de Angélica durante sua participação no "Domingão com Huck", na Globo. Enquanto apresentava a esposa na batalha de Lip Sync, ele se mostrou visivelmente desconfortável e comentou que ficou "muito sem graça" por ter que usar o nome ao se referir a ela.

Ao anunciar a participação de Angélica no programa, Luciano Huck gaguejou e demonstrou desconforto. Em seguida, ele explicou que tem dificuldade em chamar a esposa pelo nome e acabou revelando o apelido íntimo da apresentadora em casa: "Eu não consigo chamar de Angélica. É vida ou xão [redução da palavra paixão]”, disse, sem graça.

“Então vão sair algumas coisas aqui”, Huck avisou para o público não ficar confuso com os apelidos. Na sequência, Angélica confirmou que o marido ficou envergonhado e sem jeito ao ter que pronunciar seu nome e evitar o apelido publicamente: "Pode ver que ele ficou muito sem graça durante a chamada, ele não sabe [mesmo]", contou.

Na sequência, Angélica e Luciano ainda ganharam elogios de uma das convidadas do programa, Xuxa Meneghel: "É tão bonitinho você a chamando de xão. É com xis", disse. Vale lembrar que as loiras marcaram presença na atração por um motivo muito especial: elas participaram de uma batalha de dublagem, mais conhecida como Lip Sync.