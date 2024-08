Discreta sobre a vida pessoal, a cantora Luciana Mello postou fotos com o novo namorado, Douglas Oliveira, e se declarou para ele

Luciana Mello usou as redes sociais nesta quinta-feira, 22, para fazer uma declaração de amor para o novo namorado, o analista de sistemas Douglas Oliveira. Discreta sobre sua vida pessoal, a cantora compartilhou um vídeo mostrando vários momentos ao lado do amado e falou sobre o novo relacionamento.

"Um #tbt de muito amor, respeito e cumplicidade! Hoje me peguei pensando na importância da gente realmente acreditar e ter paciência que Deus, o Universo e os Orixás trazem tudo que precisamos na nossa vida, na hora certa! Sei que às vezes a gente se desespera, desacredita… Mas muitas vezes nossos presentes vêm da maneira mais inusitada e inesperada de todas, mas aquilo que é verdadeiramente nosso sempre chega na hora certa!", começou.

"Eu estava num momento delicado da minha vida e você, com seu jeitinho quieto e tímido, chegou me ensinando a importância do cuidado e da paciência na construção de um amor honesto e verdadeiro. Esse tbt é só pra lembrar de alguns momentos lindos e divertidos que vivemos até agora! Que sejamos todos sempre protegidos e abençoados por Deus e todos os Orixás!", completou.

Luciana foi casada por 14 anos com o fotógrafo Ike Levi, com quem tem dois filhos: Nina, de 14 anos, e Tonny de nove. A relação deles chegou ao fim há pouco mais de um ano.

Luciana Mello reflete sobre machismo no samba

Ao lado de seis grandes nomes femininos do samba, Luciana Mello (45) não esconde o entusiasmo com o EP Casa da Lu, que já começou a ser divulgado nas plataformas digitais. Além da empolgação com o projeto, a cantora reconhece a importância de reunir mulheres e debater sobre o machismo no ritmo musical, ainda bastante comandado por vozes masculinas.

"Sempre tento juntar mulheres, sempre tentei. Às vezes é difícil, por ego, por agenda e até pelos dois. Eu queria muito chamar essas mulheres", diz Luciana Mello, em entrevista à TV CARAS. "Calhou do tempo ser uma época que estamos falando muito sobre isso."

"E como temos mulheres incríveis no samba. O samba sempre foi muito masculino, e ainda tem esse machismo um pouco. Ainda sinto muitas resistências. Claro, que, lá atrás, foi quebrado um pouco por Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, Jovelina Pérola Negra". Confira a entrevista completa!