Luciana Mello reflete sobre machismo no samba: 'Ainda sinto resistências'

Em entrevista à TV CARAS, Luciana Mello debate sobre o caminho das mulheres no samba e exalta artistas femininas em seu novo EP, Casa da Lu

Ao lado de seis grandes nomes femininos do samba, Luciana Mello (45) não esconde o entusiasmo com o EP Casa da Lu, que já começou a ser divulgado nas plataformas digitais. Além da empolgação com o projeto, a cantora reconhece a importância de reunir mulheres e debater sobre o machismo no ritmo musical, ainda bastante comandado por vozes masculinas.

"Sempre tento juntar mulheres, sempre tentei. Às vezes é difícil, por ego, por agenda e até pelos dois. Eu queria muito chamar essas mulheres", diz Luciana Mello , em entrevista à TV CARAS. "Calhou do tempo ser uma época que estamos falando muito sobre isso."

"E como temos mulheres incríveis no samba. O samba sempre foi muito masculino, e ainda tem esse machismo um pouco. Ainda sinto muitas resistências. Claro, que, lá atrás, foi quebrado um pouco por Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, Jovelina Pérola Negra."

Pensando nisso, a artista reuniu Alcione (76), Leci Brandão (79), Simone (74), Mart'nália (58), Marvvila (25) e Fabiana Cozza (48) na primeira parte do projeto que conta com nove faixas, divididas entre regravações e músicas inéditas. Ela diz que o trabalho também é uma forma de homenagear as mulheres de sua vida, sua mãe e avós.

"[Pensei]: 'Eu não posso deixar de chamar a Alcione, ela faz parte da história da minha família. Leci vivia lá em casa. O Jairzão [Jair Rodrigues] botou samba na nossa mamadeira, não tem como. Eu amo", conta ela, sobre a escolha das parcerias na primeira parte do projeto —que não deve parar por aqui.

"No próximo passo, quero trazer mulheres compositoras, até porque eu mesma não conheço. Geralmente, são os homens compondo para as mulheres. Quero abrir a minha mente inclusive para conhecer. Minha cabeça já está trabalhando e eu estou na 10ª parte da Casa da Lu [risos]."

