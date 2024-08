Lucas Rangel passa por cirurgia no olho após utilizar item sem higienizar

Que perigo! O influenciador Lucas Rangel relatou detalhes do procedimento cirúrgico que precisou realizar no olho recentemente

O influenciador digital Lucas Rangel passou por um grande perrengue pessoal nos últimos dias. Na noite de terça-feira, 20, ele usou as redes sociais para compartilhar com o público que precisou realizar uma cirurgia no olho após um terçol progredir para um calázio.

De acordo com Lucas, tudo aconteceu depois que o famoso utilizou um curvex não higienizado. O produto mencionado pelo influenciador e inclusive mostrado em vídeo, geralmente é usado em processo de maquiagem.

"Como vocês sabem, eu enfiei esse negócio no olho e resultou em um terçol, que não saiu e virou um calázio. E aí, só sai com cirurgia", declarou Lucas Rangel no registro publicado. Nas imagens, é possível ver detalhes de como o procedimento é realizado.

"Fiz esse vídeo inclusive pra mostrar o PERRENGUE que colocar algo no olho pode causar. Tomem cuidado e sempre higienizem tudo! Papai Rangel sofre pra vocês aprenderem e não sofrerem", escreveu Lucas na legenda da publicação.

