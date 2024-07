Lucas Rangel revela 'aventura' para se casar em Las Vegas com Lucas Bley: 'Coisa de filme'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Rangel revela detalhes de experiência nos EUA antes de oficializar união com noivo, o também influencer Bley

Lucas Rangel (26) viveu uma verdadeira aventura com Lucas Bley (32) neste último final de semana para realizar um sonho divertido: se casar em Las Vegas. Passando alguns dias de férias nos Estados Unidos, o influenciador conversou com a CARAS Brasil sobre o episódio e garantiu que o "aquecimento" para seu casamento por pouco não deu certo.

"A gente veio pro Estados Unidos por conta do aniversário do Blay, pra resolver outras coisas e aí como a gente está na Califórnia, a gente veio pra Los Angeles e falamos: 'por que não ir pra Vegas e fazer essa brincadeira também, esse aquecimento para a celebração de novembro, já que é tão famoso essa coisa de casar em Vegas?'", diz ele, que ficou super empolgado com a possibilidade:" É tão coisa de filme, essas capelinhas e tudo mais".

Mas apesar dos registros super fofos que os dois tiraram durante a cerimônia, Lucas revelou que por pouco eles não conseguiram realizar o sonho do casal. Isso porque na última semana teve uma pane internacional, que acabou prejudicando alguns voos nos Estados Unidos.

"Foi engraçado porque a gente decidiu o que ia fazer, compramos as passagens, só que deu uma pane global esses dias pra trás e nisso nosso voo foi afetado, e a gente praticamente não ia conseguir ir mais, mas alugamos um carro. Foram quatro horas e passamos o final de semana lá", conta.

Passada a experiência, Lucas não tem dúvidas que a história será passada por gerações em sua família. "Sabe aquela coisa pra você guardar pra você contar para os filhos? Tipo, eu casei em Vegas. Foi super divertido", comemora.

Lucas e Bley estão se preparando para oficializar o casamento em novembro deste ano, em uma cerimônia luxuosa no Palácio Tangará, em São Paulo. O espaço foi escolhido pelo casal por ser um local onde os dois vivenciaram momentos mágicos no relacionamento.

"Foi onde a gente assumiu o nosso namoro, foi onde a gente comemorou diversos aniversários de namoro, foi onde o Bley me levou de surpresa no meu aniversário, também já o levei. Então, a gente já foi zilhares de vezes, e nós temos histórias incríveis lá. É um lugar que, principalmente em São Paulo, que é essa selva de pedra, você encontra paz, natureza e energia gostosa. Parece que você está em outro país, quase, porque no meio de uma cidade de concreto, você encontra um lugar que parece um palácio no meio da natureza. E não tinha outro lugar pra gente casar porque tem tudo a ver com a gente", ressalta.