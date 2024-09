Lucas Guedez rebate críticas por proximidade com famosas: ‘Eu não entendo’

Lucas Guedez abre o jogo e rebate comentários sobre estar sempre cercado de famosas, como Virginia Fonseca e Anitta

Lucas Guedez rebateu as críticas que recebe por estar sempre próximo de famosas, como Virginia Fonseca e Anitta. Em entrevista ao podcast Poddelas, o influenciador digital e apresentador afirmou que não entende os comentários negativos por ser amigo de celebridades, além de agradecer pelas portas que essas amizades abriram em sua carreira.

Durante a entrevista, Lucas foi questionado se se incomodava com os frequentes comentários sobre estar sempre "na cola" de alguma famosa. Direto, ele rebateu as críticas e afirmou que suas amizades são verdadeiras: “Eu sou amigo, é isso que eu não entendo. Eu sou amigo e tipo assim eu prefiro ser amigo do que inimigo, né?”, declarou em tom de brincadeira.

Guedez ainda brincou sobre o título de novo David Brazil: “Tô chamando o David de padrinho agora. Deixa eu te contar é tão incrível essa porta que o David abriu, de verdade! Eu viajo de jato, eu viajo de graça, eu trabalho com o que eu amo, eu ganho dinheiro com o que eu amo”, ele listou algumas das oportunidades em sua carreira.

Na sequência, Lucas afirmou que já se importou com os comentários no passado, mas que foi aconselhado pelas próprias celebridades a ignorar: “Eu juro para você, eu ligava muito até eu entender, em conversa com a Anitta conversa com o Rafa, em conversa com a Virgínia que sofre hate de todo mundo”, ele detalhou os conselhos.

“A Virginia falou: ‘Bi, você sabe a sua verdade. A gente conhece você, você nunca fez mal para ninguém aqui. Então tá tudo certo, deixa o povo falar e deixa o povo achar’. Cara, quando eu entendi isso eu segui minha vida e só fui, porque literalmente eu falei cara eu não faço nada de errado”, Lucas revelou que superou as críticas.

Vale lembrar que, há poucos meses, Virginia esclareceu se Lucas Guedez estava morando em sua casa, após seguidores notarem sua presença constante no local: “A gente ama a companhia do Lu. As Marias amam ele, nossa família toda se diverte horrores quando ele está! Então, a gente fica pedindo para ele ficar com a gente”, contou.

“Inclusive, hoje ele ia continuar em São Paulo, mas a gente pediu para ele voltar para Mangaratiba e ele está voltando. A companhia dele é maravilhosa e, quando ele não consegue estar com a gente por algum compromisso dele, a gente fica triste real. Mas, enfim, ele é uma pessoa que todos realmente querem por perto”, Virginia explicou.

Virginia dá festa especial para Lucas Guedez em sua mansão:

O aniversário de Lucas Guedez foi neste domingo, 15, e o influenciador digital ganhou várias surpresas de Virginia Fonseca. Muito amigos, o companheiro do Sabadou, do SBT, da empresária está hospedado na mansão dela em Goiânia e teve uma festa especial no local, além de ganhar uma joia da apresentadora.