Lucas Guedez fala de amizade com Pedro Sampaio e revela situação inusitada: 'Virou uma piada interna'

Em entrevista à CARAS Brasil. Lucas Guedez relembra situação inusitada que protagonizou com o amigo Pedro Sampaio, e fala sobre amizade

Lucas Guedez(23) está acostumado a receber inúmeros convidados famosos no Sabadou, do SBT, ao lado de Virginia (25). Não só no trabalho, como na vida pessoal do artista, figuras públicas fazem parte do seu ciclo de amizade. É o caso de Pedro Sampaio (23), com quem o influenciador digital nutre uma forte amizade há muitos anos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o contratado da emissora de Silvio Santos (1930-2024) conta que sua rede de amizade é seletiva e repleta de pessoas que realmente fazem a diferença na sua vida. Ele destaca a admiração pelo intérprete do álbum ASTRO.

"Eu e o Pedro somos muito amigos, nos conhecemos faz tempo e sempre nos apoiamos muito. Ele é uma pessoa super talentosa e eu fico muito feliz de ver o sucesso que ele está fazendo. No Tomorrowland, eu estava ali vibrando por ele, porque ver um amigo brilhar desse jeito é surreal", afirma.

Uma amizade duradoura é marcada por boa histórias. Em papo descontraído, Guedez relembra um episódio inusitado que acabou virando piada interna entre os dois sempre que se encontram pelo show business.

"Uma vez a gente estava em uma festa super chique e o Pedro derrubou um drink em mim... na hora, ele ficou todo sem jeito, mas a gente acabou rindo tanto que virou uma piada interna. Até hoje, toda vez que a gente se encontra em alguma festa, a gente brinca com isso!", recorda.

Lucas Guedez reencontrou Pedro Sampaio no espaço de Beats durante o Tomorrowland Brasil, que aconteceu em outubro no Parque Maeda, em Itu, interior de São Paulo. Na ocasião, o cantor fez um show especial e foi prestigiado pelo amigo.

O influenciador digital conta que foi a primeira vez que participou de um festival de música eletrônica. "Eu amo música, mas confesso que esse foi meu primeiro contato com esse estilo eletrônico e curti muito a energia, sabe? Tem algo muito libertador na música eletrônica, aquela vibe de todo mundo conectado pelo som. Eu fiquei apaixonado pelo gênero", conclui.

