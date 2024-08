Lucas Buda se pronuncia após ser processado pela Prefeitura do Rio: ‘Não consegui’

Ex-participante do BBB 24, Lucas Buda reforça sua fama de ‘azarado’ ao ser processado pela Prefeitura do Rio de Janeiro; entenda o motivo

Muitas coisas deram errado para Lucas Buda ao longo deste ano. O ex-participante do Big Brother Brasil 24 enfrentou uma série de desafios, incluindo a eliminação do reality show, um divórcio após um escândalo de traição, sofrer um furto e até a perda de um filho. Agora, para piorar sua situação, ele está sendo processado pela Prefeitura do Rio de Janeiro.

Conhecido por sua fama de ‘azarado’, Lucas agora enfrenta problemas com a justiça carioca. O motivo? Ele trabalhava como professor de educação física na rede municipal e não se demitiu antes de entrar no confinamento do programa, continuando a receber seu salário. No momento, ele enfrenta um processo por ‘abandono de emprego’.

De acordo com o Splash, do UOL, Lucas estava de férias quando entrou no programa, por isso continuou recebendo o salário normalmente. No entanto, no mês seguinte, acumulou 30 dias de faltas consecutivas, o que resultou na abertura de um processo. Após deixar o confinamento, ele tentou reassumir o cargo público.

Mesmo assim, Buda continuou faltando no emprego e o processo foi reaberto. Em declaração ao portal, ele explicou que tinha interesse em retornar ao cargo de professor, mas não conseguiu conciliar suas agendas e agora enfrenta a justiça carioca: “Estava nos meus planos conciliar a vida de influenciador com a vida de professor”, contou.

“Mas, infelizmente, não foi possível por conta das agendas. Comecei a viajar a partir de junho para divulgar festivais culturais, fazer presenças e participações em festas de prefeitura. Então, por esse motivo, eu não consegui conciliar a vida de professor com a vida de criador de conteúdo”, disse o ex-participante do BBB 24.

Além disso, Lucas reforçou que devolveu o salário de quando não estava trabalhando: "Recebi os salários no começo do ano, por conta do meu trabalho em dezembro. Foram férias e o salário de dezembro, tudo dentro da legalidade, tudo como manda a lei... os valores recebidos de forma indevida foram ressarcidos aos carros públicos”, finalizou.

