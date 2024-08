Lucas Buda pede ajuda para recuperar item após sofrer furto: ‘Levaram’

Ex-participante do Big Brother Brasil 24 Lucas Buda é furtado ao sair de jogo de futebol e assessoria pede ajuda para recuperar prejuízo

Na noite da última segunda-feira, 26, Lucas Buda foi assistir a um jogo do seu time do coração, o Vasco da Gama. No entanto, o que deveria ter sido uma celebração acabou se transformando em um grande prejuízo, já que o ex-participante do Big Brother Brasil 24 foi vítima de um furto ao sair do estádio. Agora, ele tenta recuperar um item que foi levado.

Apesar de sair do estádio feliz da vida com a vitória do Vasco, Buda teve uma surpresa desagradável ao perceber que seu celular, um dos itens mais importantes, havia sido furtado. Embora não tenha compartilhado muitos detalhes sobre o ocorrido, a assessoria de imprensa dele se pronunciou e pediu ajuda para recuperar o aparelho.

Através do X, o antigo Twitter, a equipe de Lucas contou que está disposta a negociar o celular, que é uma ferramenta de trabalho essencial para o professor: “Galera, o Buda foi furtado na saída do jogo de hoje em São Januário. Levaram o telefone de trabalho, que toda a equipe usa na produção de conteúdo", informaram no comunicado.

"Se alguém ver um Iphone Pro Max preto com a foto do Buda de capa, pode acionar pra gente desenrolar. Já estamos registrando B.O e rastreando o aparelho também", concluíram a nota. Na sequência, eles ainda brincaram com a fama de azarado do ex-brother: “Se Lucar Buda compra uma funerária, todo mundo vira imortal. Pense num homem azarado”, disseram.

Vale lembrar que esse não foi o único desafio enfrentado por Lucas Buda após sua saída do reality show da Globo. Logo após ser eliminado, ele descobriu que estava se divorciando de sua esposa, Camila Moura. Além disso, Lucas teve um breve affair com a cantora Nina Capelli, que engravidou, mas infelizmente sofreu um aborto espontâneo.

Lucas Buda foi alvo de novos rumores:

Nos últimos dias, surgiram rumores de que Mani Reggo e Lucas Buda estariam vivendo um affair secreto. Tudo começou quando o ex-marido de Camila Moura foi fotografado ao lado da ex-namorada de Davi Brito, do Big Brother Brasil 24. Agora, a comerciante finalmente revelou a verdade sobre as especulações de um romance entre eles.

Em entrevista ao Portal Léo Dias, Mani Reggo negou os rumores e afirmou que tudo não passou de invenção. Além disso, a comerciante revelou que o contato com o ex-brother se deu devido ao interesse em participar de um projeto social dele, e não por causa de um romance: “Não é verdade. Ele só vai me apresentar o Complexo da Maré”, ela detalhou.