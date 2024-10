Lucas Bove se pronuncia após supostas acusações da ex-mulher, Cíntia Chagas

Lucas Bove divulgou um vídeo nas redes sociais para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo a sua separação da influencer Cíntia Chagas

O deputado Lucas Bove se pronunciou sobre as supostas acusações que teriam sido feitas pela ex-mulher, a influenciadora digital Cíntia Chagas. Os dois se separaram há alguns meses e ela teria feito um boletim de ocorrência contra o ex-marido e pedido de medida protetiva. Porém, ela ainda não se pronunciou sobre os rumores.

Com o assunto ganhando repercussão na internet, Lucas gravou um vídeo para negar as acusações, mas não citou nomes. "A cerca das matérias que vêm sendo veiculadas desde ontem. Na verdade eu não vou nem me manifestar porque eu não posso me manifestar, por uma decisão judicial, um processo que corre em segredo de Justiça, eu estou proibido de falar qualquer coisa sobre isso, de citar nomes, inclusive", disse ele.

E completou: "Estou de mãos atadas, de boca amordaçada, mas tenho certeza que no momento certo a verdade vai ser restabelecida. E, enfim, só vim aqui dizer a vocês que a minha agenda vai continuar, o meu compromisso com o meu trabalho, por pior que eu esteja me sentindo. Por pior que eu esteja me sentindo, quero agradecer todas as mensagens de apoio que eu tenho recebido. Ta bom? Muito obrigada, pessoal".

Por enquanto, o caso está sob sigilo judicial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Bove (@lucasbovesp)

Cíntia Chagas falou sobre a separação há algumas semanas

A influenciadora digital Cíntia Chagas surpreendeu ao voltar a falar sobre a separação de Lucas Bove. Os dois anunciaram o divórcio em agosto de 2024 apenas três meses após o casamento luxuoso na Itália. Agora, ela explicou o motivo para ter pedido o divórcio, mas sem revelar muitos detalhes.

A influencer contou que vem sendo questionada sobre o fim do casamento por ter se casado na igreja, mas ela explicou que a separação foi algo que ela precisou fazer. "Mantive-me calada acerca dos motivos pelos quais pedi o divórcio, pois creio na importância do silêncio em momentos de dor. Todavia, uma parcela considerável de pessoas vem me atacando, em todas as redes sociais, ATÉ HOJE. O motivo? Alegam que, após me casar sob as bênçãos da Igreja Católica, desisti do casamento, frivolamente, por não desejar ter filhos (como se essa escolha não fosse a dele também). Dizem, também, que não mereço ser católica", disse ela.

E completou: "Para que os ataques cessem, não vejo saída a não ser afirmar que PRECISEI pedir o divórcio em decorrência de uma situação grave, lamentável e triste. Estou tentando passar por isso com alguma leveza… com dignidade e com a devida compostura. Sou forte, mas tenho limites. Por favor, parem".