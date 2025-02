A atriz Luana Piovani faz um desabafo nesta segunda-feira, 24, após comprar um liquidificador de cerca de R$ 360 e precisar trocá-lo

Nesta segunda-feira, 24, a atriz Luana Piovani, de 48 anos, decidiu compartilhar uma história por meio dos stories de seu perfil no Instagram e fazer um desabafo para os seus mais de cinco milhões de seguidores . Isso porque, após comprar um liquidificador de € 60, cerca de R$ 360, ela precisou trocar o item após o copo de vidro do aparelho trincar.

"Tem uma loja aqui [em Portugal] que a gente compra eletrodomésticos. Eu comprei um liquidificador semana passada, mas ele tinha potência fraca e eu vim aqui e paguei a diferença para pegar um mais potente", começou.

E disse que leu atentamente o manual e seguiu todas as regras antes de lavá-lo após o uso. "O copo de vidro foi colocado na máquina de lavar louça. Nós lemos o manual e só dizia que a lâmina do liquidificador não poderia ir pra máquina. Colocamos, mas o copo trincou", disse.

Piovani, então, detalhou: "Aí eu vim aqui trocar o liquidificador e o menino do caixa disse que não poderia trocar o meu produto. Como assim? Eu paguei 60 euros. Baseado em quê?", lamentou.

A artista tentou argumentar com um dos atendentes, que não entendia o seu relato. "Ele disse que era como mau uso, como se eu tivesse quebrado. Eu expliquei com a maior calma do mundo. Ele foi lá, voltou, comecei a fazer um vídeo, ele disse que não podia. O segurança também disse que não podia e eu falei: 'não vou embora sem, não vou perder 60 euros'", desabafou.

No final, Luana acabou sendo ajudada por uma atendente. "Eu já estava espumando, quando saiu uma anja, Odete, maravilhosa, saiu de trás e veio conversar comigo. Ela se apresentou, expliquei tudo pra ela e eu fiquei feliz porque quando eu falei de liquidificador com esses rapazes, que só entendem de celular, eles pensaram que era a máquina de lavar roupa e não de lavar louça. Ela viu que eu estava falando a verdade, que não estava querendo ser esperta, passar a perna em ninguém, eu só queria ter um liquidificador que funciona", declarou.

Piovani, então, foi atendida: "Eu estava com ódio, agora estou feliz. Ela foi honesta e muito eficiente", encerrou o desabafo.

Luana Piovani confessa ainda sentir a 'dor da separação'

Recentemente Luana Piovani admitiu que ainda lida com a dor da separação.Ela, que esteve em um relacionamento de oito anos com Pedro Scooby, pai de seus três filhos, encerrou recentemente o namoro de quase quatro anos com o empresário Lucas Bittencourt.

"Eu fiquei abatida. Eu ainda sinto a dor da separação", disse em entrevista recente à Maria Ribeiro, no canal Universa, no YouTube. Confira!

