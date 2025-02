Luana Piovani conta como é viver longe do filho de 13 anos: ‘Sou a mãe das férias’

Luana Piovani reflete sobre como anda a relação com o filho mais velho, Dom, que foi morar com o pai: ‘Eu não posso criar um problema'

A atriz Luana Piovani revelou que segue vivendo longe do filho mais velho, Dom, de 13 anos. O garoto decidiu morar no Brasil com o pai, o surfista Pedro Scooby, enquanto a mãe vive em Portugal com os outros dois filhos, Bem e Liz, de 10 anos. Em entrevista no podcast Pod Sim Pod Não, a estrela contou que a relação com o filho melhorou quando ele saiu de casa.

"Dom não mora mais comigo, não sou responsável pela educação dele. Ele está aqui em casa (em Cascais, em Portugal) passando férias. Às vezes, chamo a atenção e é isso. Mas não é uma parte que me cabe mais. Eu não posso, nas férias dele, criar um problema, uma proibição para algo, que ele não tem na vida diária. Estou como Pôncio Pilatos: 'lavo as minhas mãos'. É um grande alívio", disse ela.

E completou: "Eu oro, rezo, falo com ele, tento trazê-lo para perto das coisas de qualidade. Mas eu já não entro mais na educação diária porque ele não está na minha rotina. Eu sou agora a mãe das férias. Agora comigo em casa é quase tudo bom".

Por fim, ela disse como se sente ao ser elogiada pelo filho. "Me deu uma surpresa, uma alegria. Porque eu me acho tão vencida tantas vezes, a gente fica com o cansaço... E quando vejo ele falando que tem que andar na linha (risos) significa que estou deixando a impressão certa", declarou.

Fase solteira

A atriz Luana Piovani decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram no último dia 15 para responder algumas curiosidades dos seus seguidores e, dentre as perguntas, um internauta quis saber sobre sua vida amorosa.

"Como está a vida de solteira?", questionou a pessoa. "Um exercício de força e inteligência", respondeu ela. Outra pessoa quis saber se ela sente falta de ter alguém para compartilhar a vida. "Cara, tenho 2 filhos pequenos que moram comigo e 3 para administrar. Ainda não dá para sentir que não está tudo compartilhado", respondeu ela.

