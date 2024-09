Luana Piovani revela dificuldades em aplicativo de namoro: ‘Match com ninguém’

Nenhum Match? Luana Piovani compartilha sua experiência e detalha perrengues ao usar aplicativo de namoro só para famosos

Solteira novamente, Luana Piovani decidiu 'brincar de escolher' um novo parceiro em um aplicativo de relacionamento exclusivo para famosos. Em suas redes sociais, a atriz e apresentadora compartilhou sua experiência e revelou os desafios para usar o app. Apesar das expectativas, a loira ainda não conseguiu dar match com nenhum pretendente.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Piovani revelou que criou uma conta no Raya, um aplicativo de relacionamento exclusivo para famosos ao redor do mundo. No entanto, após passar alguns dias em busca de um novo par, a atriz estranhou o fato de não ter conseguido dar match com ninguém até agora e explicou o motivo.

"Voltei lá para o aplicativo de relacionamento, aquele Raya, e não sei se estou lá há 10 dias ou duas semanas, mas estava off. Fui notando que não dava match com ninguém, por mais que eu seja uma pessoa bem específica, é impossível não dar match com alguém. Estava estranhando", Luana compartilhou o perrengue com os seguidores.

"Muito diferente de cinco anos atrás, estou ótimo, acho que estou mais me divertindo em brincar de escolher, brincar de ser macho no aplicativo, do que propriamente procurando alguém. Não estava nem aí que não estava dando match, mas estava achando estranho”, Piovani revelou as dificuldades que enfrentou ao tentar encontrar um par no aplicativo.

Por fim, Luana explicou que descobriu que estava com a conta desativada e por isso, não estava aparecendo para os futuros pretendentes: "Para vocês verem como eu sou boa de tecnologia. Por mais que seja uma das pioneiras sendo uma pessoa pública a achar seu canal de comunicação dentro da internet”, ela brincou com os seguidores.

Vale lembrar que Luana Piovani revelou, recentemente, o término do seu namoro com Lucas Bittencourt. O casal estava junto há cerca de quatro anos e segundo a apresentadora, a relação terminou por ter ‘estagnado’: “A relação estagnou. Foram quase quatro anos. Foi uma linda história. Tenho muito bem guardada", disse.

Luana Piovani relata acidente do filho:

De férias no Brasil, Luana Piovani está aproveitando ao lado dos três filhos em Fernando de Noronha. A artista, no entanto, revelou que um imprevisto acabou acontecendo com um dos herdeiros. Nesta terça-feira, 3, em seus stories no Instagram, Luana explicou que Bem, de 9 anos, sofreu um pequeno acidente na casa do pai, o surfista Pedro Scooby.

"O Bem está com alguns machucados na perna, bem feios. Ele atravessou uma porta de vidro na casa do pai, e as duas feridas da perna estão grandes", iniciou ela. Em seguida, Luana Piovani explicou que precisou carregar o menino nos braços até a praia para evitar novos acidentes e também já marcou uma consulta para o herdeiro.